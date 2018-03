Gastech Korea heißt Shell als Diamant-Sponsor willkommen

London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Gastech freut sich sehr, Shell als Diamant-Sponsor der 23. Ausgabe der "Gastech - Internationale Konferenz und Ausstellung" zu begrüssen, die vom 24. bis 27. März 2014 in Seoul (Korea) stattfinden wird. Mit diesem Sponsoring wird Shell zum zweiten "Diamant"-Sponsor neben der staatlichen Gasgesellschaft Korea Gas Corporation (KOGAS).

Den Einführungsvortrag im Rahmen der Eröffnungssitzung der Gastech Korea übernimmt Andy Brown, Director von Upstream International bei Shell.

"Die Gastech ist eine führende Industrieveranstaltung, die wir sehr gerne unterstützen. Korea und der asiatisch-pazifische Raum sind wichtige Märkte für die Gasindustrie. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine gelungene Veranstaltung sein wird," sagte Maarten Wetselaar, Executive Vice President von Upstream International Integrated Gas.

Gastech ist die führende Veranstaltung für die internationale Öl- und Gasindustrie und ein globaler Treffpunkt für Energiefachleute, die in der Erdgasbranche tätig sind. Die Gastech wurde erstmals im Jahr 1972 organisiert. Sie wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um technische Entscheidungsträger aus den Bereichen LNG- und LPG-Transport zusammenzuführen. Mittlerweile richtet sich die Veranstaltung an die gesamte Versorgungskette der Öl- und Gas-Industrie und findet alle 18 Monate an einem anderen internationalen Ort statt. Heute nehmen ca. 2.000 hochrangige Fachleute an der Konferenz teil. Rund 14.000 Personen besuchen die Ausstellung, auf der mehr als 400 bedeutende Unternehmen vertreten sind, die die komplette weltweite Gas-Lieferkette repräsentieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.gastechkorea.com

Hinweis für Redaktionen:

Über dmg :: events

dmg :: events ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Daily Mail and General Trust plc (DMGT, http://www.dmgt.co.uk ), eines der grössten Medienunternehmen in Grossbritannien. dmg ::

events wurde 1989 gegründet und hat in den vergangenen 20 Jahren Ausstellungen, Konferenzen und Online-Plattformen für viele Branchen in bis zu 25 Ländern organisiert.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Laurence Allen, Tel.:

+44(0)20-3615-0390 , E-Mail: laurenceallen @ dmgevents.com