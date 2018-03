Gering Qualifizierte schon seit Jahren auf der Verliererstraße AK fordert mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung

Linz (OTS) - Die AK-Quartalsanalyse des oberösterreichischen Arbeitsmarkts für die Monate April, Mai und Juni 2013 bestätigt neuerlich einen langfristigen Trend: Gering Qualifizierte haben massive Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Und es zeigt sich, dass die Betroffenen auch von einer Erholung der Konjunktur kaum profitieren. "Mit Symptomkorrekturen wie Lohnzuschüssen oder Einstellprämien wird nur Geld ausgegeben, ohne dass sich die Arbeitsmarktchancen für die Betroffenen dadurch dauerhaft verbessern", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Der langfristige Trend zu immer höheren Qualifikationsanforderungen bringt schlecht ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr unter Druck. Typische Hilfs- und Anlerntätigkeiten fallen zunehmend weg - werden automatisiert oder in Billiglohnländer ausgelagert. Neu geschaffene Arbeitsplätze erfordern meistens spezielle Kenntnisse und Kompetenzen. Die Folge: Bei Personen, die keine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung abgeschlossen haben, steigt die Arbeitslosenquote kontinuierlich. Zur Jahrtausendwende war die Arbeitslosenquote dieser Gruppe mit 12,1 Prozent etwa doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote. 2012 war die Arbeitslosenquote dieser Gruppe mit 18,7 Prozent bereits fast dreimal so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote.

Während bei den besser Ausgebildeten die Arbeitslosenquote in Phasen guter Konjunktur immer wieder zumindest leicht gesunken ist, hat sich das Arbeitslosigkeitsrisiko der gering Qualifizierten nicht verringert. Im Gefolge der Wirtschaftskrise war der Anstieg bei dieser Gruppe überdurchschnittlich stark: Von 2008 auf 2009 ist die Arbeitslosenquote um gut ein Viertel angestiegen. 2010 und 2011 hat sich die Arbeitsmarktsituation bei den höher Qualifizierten vorübergehend ein wenig entspannt, bei den Personen ohne Berufsausbildung aber weiter verschärft.

Für AK-Präsident Kalliauer ist deshalb klar: "Nur mit gezielten Maßnahmen bei der Aus- und Weiterbildung kann das Problem nachhaltig gelöst werden. Simple Lohnzuschüsse oder Einstellprämien bringen bestenfalls kurzfristig Beschäftigung für die Betroffenen, Höherqualifizierung wirkt dauerhaft."

Die Arbeitsmarktanalyse zeigt aber auch Positives: Zwar steigt die Teilzeitbeschäftigung weiter an. Die deutliche Eindämmung der freien Dienstverträge, vielfach durch Umwandlung in "normale" Dienstverhältnisse, belegt aber, dass Flexibilisierung und Prekarisierung keine Naturgesetze sind. "Die Politik ist nicht machtlos. Durch sozialpolitische Maßnahmen und stärkere Kontrollen können solche Tendenzen durchaus gestoppt werden", freut sich AK-Präsident Kalliauer.

Die ausführliche Quartalsanalyse finden Sie hier:

ooe.arbeiterkammer.at/service/broschuerenundratgeber/arbeitsmarkt/qua rtalsanalysen/Arbeitsmarkt_-_Quartalsanalyen.html

