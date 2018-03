Österreichisches Branchenmagazin 4c startet Deutschland-Ausgabe

Der Industriemagazin Verlag bringt sein Magazin 4c nach Deutschland. Die erste Deutschland-Ausgabe des Fachmagazins für Druck und Design soll im Oktober erscheinen.

Wien (OTS) - 4c, Österreichs Magazin für Druck, Design & digitale Medienproduktion, startet mit Herbst eine eigene Deutschland-Ausgabe. Sie wird ebenso wie die Österreich-Ausgabe acht Mal jährlich erscheinen und sich in einer Startauflage von 8.000 Stück an Werbeagenturen, Designer, Verlage, Marketeers sowie die Printmedien-Industrie richten. Gemeinsam mit der Österreich-Ausgabe wird 4c eine Auflage von 16.500 Stück haben und damit das größte Magazin für die Printbranche im deutschsprachigen Raum sein.

"Die Brennweite unserer Berichterstattung geht eindeutig weiter als die anderer Magazine in diesem Segment: zentrales Motiv ist, die Wirtschaftlichkeit von Print in einem sehr unübersichtlich gewordenen Umfeld an Medientechnologien zu überprüfen", so Martin Schwarz, Chefredakteur von 4c, der auch die Deutschland-Ausgabe leiten wird. Dabei spannt 4c inhaltlich den Bogen von Wirtschaft über Design und Drucktechnologie bis zur digitalen Medienproduktion. "Wir begreifen Print nicht bloß als technischen Prozess, Farbe auf ein Substrat zu bringen, sondern halten gestalterische Fragen für ebenso wichtig wie die Chancen, Print mit digitalen Technologien zu verknüpfen."

4c wurde im Jahre 2006 im Industriemagazin Verlag gegründet und konnte sich seither als qualitativ hochwertiges und im Storytelling experimentierfreudiges Branchenmagazin etablieren. "Die Entwicklung von 4c in den vergangenen Jahren ist derart erfreulich, dass die Expansion nach Deutschland fast eine zwingende Konsequenz ist. Zudem lockt uns das äußerst rege Interesse deutscher Leser, die schon bisher 4c als werthaltige Alternative zu anderen Branchenmagazinen akzeptiert haben.", so Hans-Florian Zangerl, Geschäftsführer des Industriemagazin Verlags. Dieser Effekt ist mittlerweile auch in Deutschland spürbar: "4c tritt mit seinen Inhalten mittlerweile auch in Deutschland immer wieder wichtige Debatten um die Entwicklung der Printmedienbranche los. Die Deutschland-Ausgabe wird das noch verstärken."

Nach dem Deutschland-Start wird auch der Export der Veranstaltungskonzepte des Magazins nach Deutschland angepeilt. Mit der "Creative Printing" und der "Creative Packaging" veranstaltet 4c zwei Mal jährlich hochkarätig besetzte Konferenzen in Wien. Zu den bisherigen Vortragenden gehörten etwa Scott Thomas, Design Director der Wahlkampagne von US-Präsident Barack Obama, Jacek Utko, Creative Director der Verlagsgruppe Bonnier, Mark Porter, Creative Director des britischen "Guardian", Heidelberg-Vorstand Marcel Kießling, der neue Artdirektor des "Spiegel", Uwe C. Beyer oder Deutschlands wohl berühmtester Mediaplaner Thomas Koch.

Die erste Deutschland-Ausgabe von 4c erscheint am 23. Oktober 2013.

