AVISO: MOMENTANE MOMENTE - Vernissage zugunsten MOMO

Das Erbe der US Photographie Ikone Ansel Adams wurde von zwei Österreichern angetreten, mit dem Ziel sein einzigartiges Wirken ins 21. Jahrhundert zu transformieren. Mit Erfolg!

Wien (OTS) - Am 12. September 2013 laden die beiden Photokünstler Ina Forstinger und Gerald Berghammer ab 19.00 Uhr zur Vernissage Ihrer Ausstellung "MOMENTANE MOMENTE" in die Galerie LUMINA, 1070 Wien, Lindengasse 65.

Ihrem großen Vorbild der Landschaftsphotographie, dem US-Amerikaner Ansel ADAMS folgend, photographieren die beiden Oberösterreicher weltweit Landschaften in analoger Technik und entwickeln schwarz weiß selbst. So gelang es Ihnen durch jahrelange Reisetätigkeit den momentanen Moment der Klarheit der gewählten Perspektive einzufangen und nun in Ihrer Ausstellung zu präsentieren.

"Die Photographie ist ein Handwerk", so Gerald Berghammer; und weiter "wir hantieren heute mit Geräten, die wir nützen, aber nicht verstehen. Bei unserer Art der Photographie kommt zuerst das Verständnis, dann der Nutzen."

Die Besonderheit der hier gezeigten Photographie basiert auf dem Photographieren in drei analogen Formaten 6x6cm (Hasselblad 500cm), 6x17cm (Fuji GX 617) und 4x5 inch (Toyo Field 45aII) schwarz weiß Negativfilm.

"Der Mehrwert unserer Photographie liegt uns besonders am Herzen. Oft haben wir tagelang Perspektiven gesucht und Einstellungen endlich gefunden. Alles für den einen kurzen Moment. Diesen Moment wollen wir weitergeben, denn Momente gilt es nicht nur zu leben, vielmehr zu erleben!", so Ina Forstinger. "Daher stellen wir unsere Ausstellung der Hilfe des Kinderhospizes MOMO zu Gute!"

MOMO - Wiens mobiles Kinderhospiz unterstützt Familien, ihre schwerkranken Kinder und Jugendlichen zu Hause betreuen. MOMO organisiert medizinische und pflegerische Betreuung, psychische und soziale Beratung, Hilfe für Angehörige und Geschwisterkinder. Damit die bleibende Zeit eine gute sein kann.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Ratzenberger - StratKom

Tel.: +43 664 961 59 33

ratzenberger @ stratkom.at



Patricia Grötzl - MOMO - Wiens mobiles Kinderhospiz

Tel.: 01 4031018 - 10

patricia.groetzl @ kinderhospizmomo.at

www.kinderhospizmomo.at