AK: Schikanen im Krankenstand sind in der Arbeitswelt trauriger Alltag - 2

Wien (OTS) - Die Online-Umfrage wurde im Zeitraum vom 3.6 bis 20.6.2013 durchgeführt. Zentrale Fragestellungen betrafen einerseits den Umgang der ArbeitgeberInnen mit kranken ArbeitnehmerInnen, Kontaktierung im Krankenstand, aufgedrängten bzw durchgeführten Auflösungen von Dienstverhältnissen und vorenthaltenen Ansprüchen im Krankenstand, andererseits das Verhalten der ArbeitnehmerInnen im Krankheitsfalle, die Reaktionen auf dienstgeberseitige Interventionen und Fragen ob und wo sie Rat und Hilfe in Anspruch genommen haben. Rund 5.500 Personen aus ganz Österreich nahmen an der Befragung teil und vermittelten so ein umfassendes Bild der Sachlage.

Das sagen die Betroffenen:

"Ich war einen Tag krank und ich wurde gezwungen, den Tag als Urlaub zu nehmen "

"Zwei Wochen Urlaub genommen statt Krankenstand nach einer

Operation ."

"Ich war immer wieder krank im Büro, wurde immer wieder im Urlaub und im Krankenstand angerufen, weil ich jahrelang keine Vertretung hatte. Dann wurde ich wirklich sehr krank und nichts ging mehr ..da hat mich meine damalige "nette" Chefin hängenlassen. Im Nachhinein kann ich glücklich sein, dass alles so gekommen ist, weil ich jetzt superglücklich bin in meiner neuen Firma, weil mein Chef ein ganz toller Mensch ist!"

"Habe mir eine schwere Beinverletzung zugezogen, wurde zwei Mal operiert und war dadurch sehr lange im Krankenstand und wurde nach 16 Jahren Betriebszugehörigkeit gekündigt. Mit 53 nicht mehr so einfach."

"Ich wurde nach meiner Operation (Krebs an der Gebärmutter) gekündigt, weil mein Chef "so ein Gefühl" hatte, dass ich ja wieder krank werden könnte und das, obwohl ich im Krankenstand mit starken Schmerzen im Büro war, damit nichts liegen bleibt "

"Ich wurde am Tag der Krankmeldung, auf dem Weg zum Arzt vom Arbeitgeber bei der Gebietskrankenkasse abgemeldet "

"Bei uns im Vertrieb war ein Krankenstand absolut unerwünscht. Keine Chance. Die Mitarbeiter gehen komplett krank hin, sodass wir dann alle angesteckt wurden .ich habe es mir mal erlaubt mit Fieber zu Hause zu bleiben .und was macht der Chef? Er bombardiert mich mit Anrufen und Sms: ich soll im Krankenstand ins Büro kommen. Höflich aber bestimmt sagte ich nein. Ergo die Quittung: bin mit 19.6. arbeitslos gemeldet "

"Unsere Firma hat zu wenig Personal. Denn ca 50 Prozent der Krankenstände müssen durch Überstunden wettgemacht werden. Ergebnis:

bis zu vier Mal im Monat 24 Stunden durchhackeln."

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Thomas Angerer

Tel.: +43-1 501 65-2578

thomas.angerer @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at