FPÖ: Jannach: Dürrehilfspaket des Landwirtschaftsministeriums ist reines Placebo

Direktzahlungen als Akuthilfe gefordert, für die Zukunft Versicherungsmöglichkeiten mit staatlichem Prämienzuschuss

Wien (OTS) - Laut Landwirtschaftsministerium werden die Dürreschäden mit "hunderten Millionen Euro" beziffert. "Angesichts dieser Schätzungen ist das von Landwirtschaftsminster Berlakovich präsentierte Dürrehilfspaket geradezu lächerlich", beurteilt der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Harald Jannach die Maßnahmen, die den betroffenen Bauern helfen sollen. "Ohne rasche, direkte finanzielle Hilfe bleibt dieses angebliche Hilfspaket ein reines Placebo, eine politische Beruhigungspille vor der Wahl", so Jannach.

Ein Schildbürgerstreich ist die Nutzungsfreigabe der Blühflächen im Ackerland. Das Abmähen der geschützten Wiesen bringt aufgrund der späten Erntemöglichkeit nur minderwertiges Futter und führt in weiterer Folge dazu, dass der Bauer die Flächenprämie für die betroffenen Wiesen verliert. "Diese Maßnahme ist eine finanzielle Hilfe für die AMA, die sich die Auszahlung der Ausgleichszahlungen spart", urteilt Jannach. Durch die Streichung der Prämie ist das ein teurer "Futtermittelzukauf" für die Bauern.

Die Maßnahmen der "Stundung von Agrarinvestitionskrediten" sowie des "Zinsenzuschusses für Betriebsmittelkredite" bediene lediglich einen sehr kleinen Teil der dürregeschädigten Bauern und helfe wahrscheinlich mehr dem ÖVP-dominierten Raiffeisensektor. "Wie mit diesen Maßnahmen die hunderten Millionen Euro an Schaden in der Landwirtschaft nur ansatzweise abgegolten werden sollen, wird wohl immer ein Geheimnis des Ministers bleiben", so Jannach.

Die FPÖ fordert im Bereich der Hagelversicherung ein Angebot, Elementarschäden wie Dürre, für die Bauern leistbar versicherungsfähig zu machen. "Wetterextreme nehmen zu und deswegen ist es notwendig, auch die Versicherungsprämien dafür - wie bei Hagel und Frost - mit 50 % zu bezuschussen und die Entschädigungssätze wesentlich zu erhöhen", fordert Jannach.

"Nur rasche, direkte finanzielle Hilfe aus dem Katastrophenfonds kann heuer eine sinnvolle Maßnahme für die geschädigten Landwirte sein", so Jannach abschließend.

