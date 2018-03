Aviso: Medientermine Technologieministerin Bures in Alpbach

Industriegipfel, Pressekonferenz, Talente Cocktail

Wien (OTS/BMVIT) - Wir informieren über die medienöffentlichen Termine von Technologieministerin Doris Bures bei den Alpbacher Technologiegesprächen 2013. Die VertreterInnen der Medien sind sehr herzlich eingeladen.

Mittwoch, 21. August 2013, 17.00 Uhr, Böglerhof Garten

"Talente 2050 Cocktail"

Im Rahmen des Talente 2050 Cocktails präsentiert der Rat für Forschung und Technologieentwicklung, vertreten durch Dr. Hannes Androsch (Rat-FTE), Dr. Peter Schwab (voestalpine) und Dr. Gabriele Zuna-Kratky (TMW), das Buch "Österreich 2050 - Fit für die Zukunft". Am Talente 2050 Cocktail nehmen außerdem 50 Studierende aus Technik und Naturwissenschaften teil, denen das bmvit die Teilnahme an den Alpbacher Technologiegesprächen ermöglicht hat. Auf Einladung von Frau Bundesministerin Bures haben die Studierenden ihre Ideen für die Zukunft auf einer "Wall of Ideas" visualisiert.

Donnerstag, 22 August 2013, 08:30 Uhr, Böglerhof Fichtensaal "Industriegipfel - Zwei Jahre Innovationsland Österreich" Bundesministerin Doris Bures und die Vorstände von 16 führenden Industrie- und Forschungsunternehmen - darunter AVL List, Baxter, Borealis, FACC, Infineon, KTM, Lenzing, Magna, Rosenbauer oder VOEST Alpine - ziehen Bilanz über die bisherigen Erfolge der Initiative "Innovationsland Österreich" und definieren gemeinsame Vorhaben zur Stärkung des Forschungs- und Produktionsstandorts Österreich.

Donnerstag, 22. August 2013, 10:45 Uhr

Pressekonferenz, Kongresszentrum

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle und dem Vorsitzenden des Rats für Technologieentwicklung, Hannes Androsch, präsentiert Innovationsministerin Doris Bures ein Technologieprogramm für die kommenden Jahre.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at