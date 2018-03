PFOTENHILFE mit neuer Aktion: Tierfreundlich kochen leicht gemacht

Wöchentlich wird ein tierfreundliches Rezept zum Nachkochen veröffentlicht - zu Gewinnen gibt es Kochbücher

Wien (OTS) - Der Verein Pfotenhilfe startet eine neue innovative Aktion: Um bei den Menschen mehr Bewusstsein für Nahrungsmittel und deren Herkunft zu schaffen, wird auf www.pfotenhilfe.org/rezepte jede Woche ein umwelt- und tierfreundliches Rezept veröffentlicht. Auch ein Gewinnspiel ist inkludiert.

Für einen Kilo Fleisch müssen davor 16 Kilo Soja an Tiere verfüttert werden. Gleichzeitig verhungern Menschen in armen Ländern, weil etwa 80 Prozent der weltweiten Sojaernte an Nutztiere verfüttert werden. Eine UN-Studie aus dem Jahr 2006 ergab schon damals, dass ein reduzierter Fleischkonsum sogar der Umwelt hilft. Denn Tiernutzung ist die größte von Menschen verursachte Quelle von Treibhausgasen. Außerdem wird ein Großteil des Regenwaldes nur für Futteranbau gerodet.

"Um diese Situation nicht weiter zu verschlimmern, muss jeder von uns einen Teil dazu beitragen. Mit der Aktion "Tierfreundlich kochen leicht gemacht" wollen wir zeigen, wie einfach es ist, Tierleid zu verhindern und dabei gleichzeitig noch eine leckere Mahlzeit zu kochen." informiert Anna Schremser, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. Den Anfang macht das Rezept aus dem aktuellen Pfotenhilfe-Magazin "Italienischer Paprikaaufstrich", das ab sofort auf www.pfotenhilfe.org/rezept-der-woche zu finden ist.

Auch bei der Aktion "Kochtopf statt Mistkübel" von Landesrat Rudi Anschober geht es um klimafreundliches Kochen. Tipps und Tricks rund um das Thema Lebensmittelverwertung gibt es bei der nächsten Kochshow am 21. August 2013 ab 10 Uhr in Braunau. Nähere Infos dazu unter www.fleischfrei-tag.at.

"Wir möchten außerdem alle Hobbyköche dazu aufrufen, uns ihre tierfreundlichen Rezepte zu senden, gerne auch mit Foto." so Schremser. Die besten Einsendungen werden auf unserer Website veröffentlicht und pro Quartal wird ein Gewinner gezogen, der sich über tolle Preise freuen darf. Der Einsendeschluss für das kommende Quartal ist der 30. November 2013.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anna Schremser, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE

anna.schremser @ pfotenhilfe.org, Tel.: 0664/8485577 www.pfotenhilfe.org