VHS Penzing: Kunst für alle beim großen Penzinger Sommerfest

Zahlreiche kostenlose Mitmachangebote warten am 23. August auf Groß und Klein

Wien (OTS) - Der Penzinger Kulturverein veranstaltet am Freitag, den 23. August 2013 ab 14 Uhr das erste Penzinger Sommerfest. Bei freiem Eintritt, Essen & Trinken, Live-Musik sowie einem Kulturprogramm zum Mitmachen kann der Sommer noch einmal in vollen Zügen genossen werden. Die VHS Penzing ist zentraler Partner der Veranstaltung und stellt den Garten in der Linzerstraße 146, am Gelände des Bundesrealgymnasiums, zur Verfügung. Der Großteil der Kulturangebote wird von der VHS Penzing gestaltet, die Penzinger Kunstplattform "willkunst.com" präsentiert eine große Werkschau. Kostenfreie Kreativ-Workshops und eine Malstation für Kinder laden zum Mitmachen ein. Die Veranstaltung wird von Staatssekretär Andreas Schieder eröffnet und steht unter dem Ehrenschutz von Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner.

Abwechslungsreiches Programm und Kunst für alle

Von 14 Uhr bis circa 17 Uhr können kreative Köpfe bei einer Kinder-Malstation, einem Schmuckdesign-Kurs sowie einer "Mitmal"-Aktion an zwei Gemeinschaftsbildern ihrer Fantasie freien Lauf lassen. "Das Penzinger Sommerfest ist eine wunderbare Möglichkeit, der Bevölkerung einen kleinen Ausschnitt unserer VHS Kunstangebote im Bezirk zu präsentieren. Uns ist es vor allem wichtig zu zeigen, dass Jede bzw. Jeder Alltagskunst selbst gestalten kann. Gleichzeitig verabschieden wir uns mit dem Fest vom letzten Sommer am VHS-Standort in der Linzerstraße, denn den nächsten Sommer verbringen wir schon im neuen Haus in der Hütteldorferstraße 112", so VHS Penzing-Direktor Sebastian Bohrn Mena.

Weitere Informationen auf www.vhs.at/penzing.

Factbox:

Datum: Freitag, 23. August 2013 von 14 - 17 Uhr im Garten von BRG14 & VHS Penzing (14., Linzerstraße 146)

Eröffnung: Staatssekretär Mag. Andreas Schieder

Ehrenschutz: Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner

Eintritt frei! Bei Schlechtwetter findet das Fest nicht statt. Anmeldung und Rückfragen unter penzing @ vhs.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at