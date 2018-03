China International Plastics Expo 2013 findet in Yuyao statt

Yuyao, China (ots/PRNewswire) - Die Internationale China Plastics Expo 2013 & die 15. China Plastics Expo ("CPE") findet mit dem Thema "Driven by Innovation, Dreams Come True" vom 6. bis 9. November in Yuyao (Provinz Zhejiang, China) statt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130819/CN63861

)

Die CPE 2013, welche zusammen von der China Petroleum and Chemical Industry Association (CPCIA), der China National Petroleum Corporation (CNPC), der China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), der Sinochem Corporation, dem China National Light Industry Council (CNLIC) und der Stadtregierung von Yuyao veranstaltet wird, wurde als eine der im Jahr 2013 durchgeführten Veranstaltungen ausgewählt, welche die Unterstützung vom chinesischen Handelsministerium erhält. Die auf 46.000 Quadratmetern stattfindende CPE 2013 wird 2.200 Stände beherbergen, die sich auf vier Ausstellungsbereiche verteilen: Kunststoffrohmaterial, Kunststoffmaschinen, Maschinenwerkzeuge & -formen und Kunststoffformen.

Die CPE findet im 15. Jahr in Folge seit ihrer Einführung im Jahr 1999 statt. Die CPE ist eine perfekte Mischung aus einem Fachmarkt und aus Ausstellungshallen und wird weithin als eine der wichtigsten und einflussreichsten Kunststoffausstellungen in China angesehen. Die Ausstellung zieht bekannte chinesische und internationale Aussteller aus den Bereichen Kunststoffrohmaterialien, Kunststoffformen, Maschinenwerkzeuge und Kunststoffmaschinen an, wie unter anderem auch verschiedene Fortune-500-Unternehmen aus der Kunststoffbranche. Die CPE bietet für Unternehmen aus der gesamten Produktionskette eine exzellente Plattform, um ihre Präsenz zu verstärken und Wachstummöglichkeiten zu nutzen.

Zhejiang China Plastics Online Co., Ltd., welches seine Dienste der Kunststoffbranche bereitstellt und zur exklusiven Medienagentur für die CPE erklärt wurde, ist eine der ersten und größten B2B-Plattformen mit dem umfangreichsten Kundenstamm in China. Das Unternehmen, mit Wurzeln in Yuyaos China Plastics City, ist ein Vorreiter bei der nahtlosen Kombination von materiellen und immateriellen Marktplätzen. Die von Zhejiang China Plastics Online veröffentlichten Preisentwicklungen China Plastics City Daily Price Activity sind zum "Barometer" für die Preispunkte von Kunststoffrohmaterialien in ganz China geworden. Die Preisentwicklungen dienen als ein Anhaltspunkt für den inländischen Markt für Kunststoffrohmaterialien und beeinflussen auch die Märkte in Übersee.

Medienkontakt:

Jin Wei +86-574-62537574 ricky0701 @ gmail.com