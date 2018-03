Döbling: Weinbauern veranstalten Neustifter Kirtag 2013

Wien (OTS) - Ein traditionsreiches Vergnügen für Groß und Klein ist der "Neustifter Kirtag". Mit der Ankündigung "Das Fest für die ganze Familie" werben die Winzer von Neustift am Walde und Salmannsdorf für die alljährliche Veranstaltung, die heuer von Freitag, 23. August, bis Montag, 26. August, stattfindet. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird der Kirtag abgehalten und dabei ziehen Weinhüter und "Hiatabuam" mit einer "Hauer-Krone" herum. Zwei weitere Höhepunkte der Feier sind die Aufstellung eines "Hiatabaumes" sowie eine Feldmesse. Die Eröffnung der Festivität erfolgt am Freitag, 23. August, um 18.00 Uhr, beim Heurigenlokal "Zeiler am Hauerweg" (19., Rathstraße 31). Der Zutritt zum Kirtag ist frei. Informationen des "Weinbauvereins Neustift am Walde und Salmannsdorf" im Internet:

www.neustift-am-walde.at.

Festbeginn am Samstag: 15 Uhr, Messe am Sonntag: 10 Uhr

Am Samstag, 24. August, beginnt das Beisammensein im Zeichen des Winzerbrauchtums um 15.00 Uhr und am Sonntag, 25. August, fängt der festliche Gottesdienst unter freiem Himmel um 10.00 Uhr an (Ort: beim "Friseur Müller", 19., Hameaustraße 30-32). Sodann stellen die Winzer den "Hiatabaum" auf (Ort: Heuriger "Schiefer Giebel", 19., Rathstraße 30). Ausgelassen gefeiert wird ebenso am Montag, 26. August, (Treffpunkt um 17.00 Uhr: Lokal "Eischers Kronenstüberl", 19., Neustift am Walde 87). An allen Tagen endet das Fest erst am späten Abend. Bürgermeister Michael Häupl und der Döblinger Bezirksvorsteher Adolf Tiller haben den Ehrenschutz der Traditionsveranstaltung übernommen. Rundgänge mit der "Hauer-Krone" gibt es Freitag, Sonntag und Montag. Ein guter Tropfen, alkoholfreie Erfrischungen sowie leckere Gerichte und Imbisse werden in Buschenschenken und an Ständen feilgeboten. Auf Grund der Feier ist die Bus-Linie 35 A auf einer verkürzten Strecke unterwegs. Kraftfahrzeuge dürfen das Festareal nicht befahren. Die Bitte der Weinbauern an die Besucher lautet:

"Komm' trachtig!". Im Dirndl, im Janker oder in der Lederhose macht der Kirtagsrummel doppelt so viel Spaß. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at