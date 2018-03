Aviso - 22.8. - Stadtrat Ludwig: Zweites Boccia-Turnier im Gemeindebau

Unterhaltsamer Bewerb ganz im Zeichen des guten Miteinanders

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, stehen auch heuer wieder Action, Spaß und Teamgeist im Mittelpunkt des zweiten Boccia Turniers im Gemeindebau Siemensstraße 21-55. Jeweils vier SpielerInnen bilden ein Team und wollen, wie es im Vorjahr dem Team "Senioren Wankläckergasse" gelang, den Siegerpokal erobern.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zum Turnier eingeladen. *****

Im Vordergrund steht vor allem das Miteinander: "Boccia ist ein Teamsport, bei dem man nur gemeinsam den Sieg erringen kann. Das Kennenlernen der Mitspielerinnen und Mitspieler und ein guter Teamgeist stehen dabei im Mittelpunkt", betont Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

wohnpartner setzt im Auftrag der Stadt Wien eine ganze Reihe von Aktivitäten um, die das Zusammenleben in den Wiener Gemeindebauten nachhaltig verbessern. Dazu zählen der 1. Wiener Gemeindebauchor ebenso wie nachbarschaftliche Schachpartien, das Gemeindebau-Quiz, Feste und Hofcafés.

"Das große Interesse und die gute Stimmung im vergangenen Jahr hat uns darin bestärkt, das Turnier auch heuer wieder zu veranstalten. Die Siemensstraße ist insgesamt eine sehr aktive Wohnhausanlage. In dem gleich gegenüber liegenden BewohnerInnen-Zentrum von wohnpartner in der Ruthnergasse konnten bereits zahlreiche von MieterInnen initiierte Ideen umgesetzt werden", erklärt Josef Cser, Leiter von wohnpartner.

"Rund eine halbe Million Menschen lebt in Wiens Gemeindebauten. Für Wiener Wohnen ist die gute Nachbarschaft von zentraler Bedeutung. Deswegen unterstützen wir Initiativen für ein besseres Verständnis zwischen den Mieterinnen und Mietern - wie beispielsweise dieses Boccia-Turnier. Die zahlreichen Grünflächen in den Gemeindebauten, bieten den Raum für solche Aktivitäten", so Josef Neumayer, Direktor von Wiener Wohnen.

Das Turnier

Organisiert wird das Boccia-Turnier von den BewohnerInnen der Wohnhausanlage Siemensstraße selbst. wohnpartner, Wiener Wohnen, der Vereinigung der Wiener Mietervertreterinnen und -vertreter sowie der Arbeitskreis des BewohnerInnen-Zentrums Ruthnergasse unterstützen sie dabei.

Ein Team besteht aus jeweils vier Personen. Begleitet wird das Turnier von professionellen TrainerInnen und SchiedsrichterInnen, die sich um die Einhaltung der Regeln kümmern. Drei Bahnen- zwei in der Wiese und eine fix installierte - werden bespielt. Die Sieger erhalten Urkunden, einen Pokal und jeweils eine Garnitur Bocciakugeln.

Die Wohnhausanlage Siemensstraße

Die Wohnhausanlage Siemensstraße 21-55 wurde in den Jahren 1950 bis 1954 nach Plänen des Architekten Franz Schuster auf dem Gebiet der ehemaligen Wankläcker erbaut. Sie umfasst insgesamt 1609 Wohnungen. Im Jahr 2001 wurde die gesamte Anlage, aufgrund ihrer großen Bedeutung für die städtische Bautätigkeit der Nachkriegszeit, unter Denkmalschutz gestellt.

Zwischen 1999 und 2004 wurde die Wohnhausanlage um insgesamt 48 Millionen Euro

Mio. Euro umfassend saniert: Das Dach wurde neu gedeckt; Fenster, Türen und Wärmedämmung erneuert.

Boccia-Turnier im Gemeindebau



Datum: 22.8.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Justgasse 30-34, im Hof, 1210 Wien



