Alte Donau: Eine Mondnacht für Romantiker und Sparsame

Wien (OTS) - Gefühlvolle Mitmenschen und sparsame Zeitgenossen kommen bei der nächsten "Vollmond-Fahrt" auf der Alten Donau gleichermaßen auf ihre Kosten. Am Mittwoch, 21. August, sind beleuchtete Boote aller Art bis 23.00 Uhr in dem idyllischen Gewässer unterwegs. Romantiker genießen die spezielle Stimmung am Wasser im Mondschein und Preisbewusste freuen die günstigen "Mondschein-Tarife". Für beide Zielgruppen haben die Verleiher ein prickelndes Geschenk: Jedes Boot wird den Kunden mit einer kostenlosen Flasche Prosecco übergeben. Informationen: Telefon 204 34 35.

Die "Mondschein-Tarife" gelten für drei Stunden zwischen 19.00 und 23.00 Uhr: Ruderer haben zirka 24 Euro zu bezahlen und die Tretbootfahrer entrichten etwa 32 Euro. Weitaus bequemer, aber dennoch gut erschwinglich sind Elektro-Boote. Dafür blecht man rund 41 Euro (Ausführung: Standard). Weniger seetüchtige Leute verbringen die verträumte Vollmond-Nacht am Mittwoch im Garten einer Gaststätte an der Alten Donau. Die Betriebe organisieren die beliebte Aktion "Vollmond-Fahrt" im Zusammenwirken mit der ARGE "Die schöne Alte Donau".

Allgemeine Informationen:

Freizeitparadies Alte Donau:

www.alte-donau.info/

