EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV einigt sich mit Statoil auf bedeutende Akquisition von Beteiligungen in Norwegen und Großbritannien (UK). Der Kaufpreis beträgt USD 2,65 Mrd

Ad-hoc-Mitteilung

Fusion/Übernahme/Beteiligung/OMV / Oil / Gas / Österreich / Norwegen / Großbritannien

19.08.2013

OMV einigt sich mit Statoil auf bedeutende Akquisition von Beteiligungen in Norwegen und Großbritannien (UK). Der Kaufpreis beträgt USD 2,65 Mrd *

OMV hat sich heute mit Statoil auf die Akquisition von 19% am produzierenden Öl-und Gasfeld Gullfaks und von 24% am Öl- und Gasentwicklungsprojekt Gudrun auf der norwegischen Kontinentalplatte sowie von 30% an der Ölfeldentwicklung Rosebank und von rund 5,88% am Ölfeld-Neuentwicklungsprojekt Schiehallion in UK (westlich der Shetlandinseln) geeinigt. OMV erhält damit Zugang zu 2P-Reserven von rund 320 Mio boe an Öl und Begleitgas und einer Netto-Produktion für OMV von 40 kboe/d in 2014. Der Kaufpreis wird größtenteils durch Verkaufserlöse und Working Capital-Reduzierungen aus den Downstream Geschäftsbereichen, die während der letzten 18 Monate erzielt wurden, finanziert. Das Kapital zur Entwicklung der Assets wird im Wesentlichen aus dem operativen Cashflow der schon produzierenden Öl- und Gasfelder, die Teil des Portfolios sind, finanziert.

Darüber hinaus haben sich OMV und Statoil auf eine optionale Beteiligung an 11 von Statoils Explorations-Lizenzen auf den Färöer Inseln, westlich der Shetlandinseln und in der norwegischen Nordsee geeinigt und haben eine strategische Partnerschaft für Forschung und Entwicklung im Bereich von Enhanced Oil Recovery vereinbart.

Der Kaufpreis per wirtschaftlichem Stichtag 1. Jänner 2013 beträgt USD 2,65 Mrd zuzüglich einer anteiligen Zahlung für die Nettokosten des Jahres 2013 in der Höhe von voraussichtlich rund USD 500 Mio. Zusätzlich wurde für den jüngsten Shetland/Lista Fund in der Gullfaks-Lizenz eine bedingte Zahlung von USD 6 pro boe für zu entwickelnde Reserven vereinbart (abhängig von der Genehmigung des entsprechenden Entwicklungsplans).

Der Abschluss dieser Transaktion wird um das Jahresende 2013 erwartet und unterliegt üblichen Genehmigungen. Dies betrifft insbesondere die Zustimmung des norwegischen Öl- und Energieministeriums, des norwegischen Finanzministeriums bezüglich der norwegischen Anteile sowie, für die Anteile in Großbritannien, die Zustimmung des britischen Ministeriums für Energie und Klimawandel und von beteiligten Drittparteien.

* Vorbehaltlich einer anteiligen Zusatzzahlung für die Nettokosten des Jahres 2013 in der Höhe von voraussichtlich rund USD 500 Mio.

