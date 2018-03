Poged.com: Das Bewertungs- und Vergleichsportal für kostenlose Onlinegames und Spiele-Apps / Bereits 24 Millionen Deutsche nutzen Free2Play Onlinegames und Spiele-Apps

Hamburg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Spannend, faszinierend, vielfältig - und kostenlos: so spielt man heute! POGED.com setzt ausschließlich auf Free2Play Games. Auf dem neuen Free2Play Bewertungs- und Vergleichsportal POGED.com findet jeder Gamer sein Lieblingsspiel: bekannte Strategie- und Actionspiele ebenso wie neue, ungewöhnliche Spielentwicklungen. POGED steht für "Play Our Games Every Day!" Alle Spiele, über 300 Games von mehr als 50 internationalen Entwicklern sind legal und gratis.

POGED.com ist eine der führenden Plattformen für Free2Play Games und erreichbar in derzeit sechs Europäischen Ländern sowie den USA. Hier finden Gelegenheitsspieler ebenso wie erfahrene Gamer die neuesten und beliebtesten Free2Play Spiele: mehrere hundert kostenlose Games von allen führenden Entwicklern: vom Aufbauklassiker "Anno" über den Shooter "Wolfteam" und den neuen Fantasy-Spaß "Scarlet Blade" bis zum Puzzle "Candy Crush".

Kein mühevolles Suchen mehr nach aktuellen und beliebten Free2Play Games: POGED.com setzt auf echte Nutzerbewertungen, Tipps, Tricks und Walkthroughs von erfahrenen Gamern. Zusätzlich können Spieler POGED-Dollars sammeln und gegen wertvolle Premium Items eintauschen. POGED-Mitglieder erhalten gratis einen hochwertigen Newsletter mit Informationen über ihre Lieblingsspiele, neue downloadbare Inhalte und begehrte Test-Accounts und Beta-Keys für brandneue Games.

Der Launch von POGED.com wird mit einer TV-Kampagne auf den Sendern Tele 5, Comedy Central und VIVA gestützt.

"Mit POGED.com bauen wir die größte übergreifende Free2Play-Plattform für sämtliche Endgeräte.", kündigt Gründer und Geschäftsführer Tim Ehling an. "Derzeit spielen allein in Deutschland 24 Millionen* Gelegenheitsspieler Onlinegames und Spiele Apps. Casual ebenso wie erfahrene Gamer finden bei POGED.com die coolsten Free2Play Spiele:

mehrere hundert Games von allen führenden Entwicklern."

*Quelle: BIU 2013

Über POGED.com:

POGED.com ist das führende, crossmediale Free2Play Bewertungs- und Vergleichsportal. POGED.com ist erreichbar in derzeit sechs Europäischen Ländern und den USA. Im Portfolio sind über 300 kostenlose Online- und Mobile-Games von mehr als 50 internationalen Entwicklern

Über POGED GmbH:

Das 2011 von Tim Ehling als Project vrtcl GmbH gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt Free2Play-Game Plattformen in Eigenregie und für Medienpartner wie Focus Online oder Stern Online und ist Traffic-Generator für alle großen Spieleentwickler.

Rückfragen & Kontakt:

Tim Ehling Geschäftsführer / CEO

T: + 49 40 609 400 475

te @ poged.com



Eric Hegmann

PR & Business Development

T: + 49 40 609 400 472

presse @ poged.com



POGED GmbH



Besucher:

Gänsemarkt 33

20354 Hamburg, Germany



Postanschrift:

Eiffestraße 422

20537 Hamburg, Germany



Company registered at Amtsgericht Hamburg, HRB 103974

VAT no. DE275695865