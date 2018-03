Aviso Sima: Eröffnung Altstofflogistik-Zentrum Simmering

Wien (OTS) - Als letztes Mosaik für die Entsorgungssicherheit hat die Stadt Wien das neue Abfalllogistikzentrum Pfaffenau in Simmering errichtet. In einer Hightech-Anlage wird nun direkt neben der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau der Wiener Müll aufbereitet und anschließend thermisch verwertet. Im Falle von Reparaturen und Ausfällen von Verbrennungsanlagen kann der vorbehandelte, gepresste Müll luftdicht in Ballen verpackt bis zur thermischen Verwertung zwischengelagert werden. Dies garantiert Entsorgungssicherheit für die Millionenstadt.

Umweltstadträtin Ulli Sima eröffnet die neue Anlage am Freitag, den 23. April 2013, um 10 Uhr. Anschließend wird auch der angrenzende, neue Mistplatz für Simmering gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Renate Angerer in Betrieb genommen.

Eröffnung Abfalllogistikzentrum Simmering



Datum: 23.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

MA 48 - Abfalllogistikzentrum

Johann-Petrak-Gasse 5, 1110 Wien



