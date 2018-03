TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Von der Sonntags- und Alltags-Euregio", von Peter Nindler

Ausgabe vom 19. August 2013

Innsbruck (OTS) - Die Europaregion benötigt endlich einen Innovationsschub. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen nördlich und südlich des Brenners dürfte die Politik endlich den Sinn einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erkennen.

Kommt die Europaregion Tirol nach knapp 20 Jahren endlich in Schwung? Schenkt man den Aussagen des scheidenden Südtiroler Landeshauptmanns Luis Durnwalder oder den Bekenntnissen seines Nordtiroler Amtskollegen Günther Platter bzw. jenen des Trentiner Landesrats Ugo Rossi Glauben, dann ist mehr auf Schiene, als die Öffentlichkeit vermutet. Trotzdem: Dass es Jahre gedauert hat, bis die drei Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient eine Vereinbarung für eine intensivere Zusammenarbeit in Lehre und Forschung unterzeichnet haben, spricht eher für eine gewisse Gemächlichkeit. Zu institutionell wurde in den vergangenen Jahren diskutiert, zu groß war möglicherweise das Konkurrenzverhalten der einzelnen Unis untereinander. Wie in anderen Bereichen auch.

Wie die jüngste Regionalstudie der EU auch zu interpretieren ist, ohne Forschung, Entwicklung und Innovation wird Tirol sicher nicht wettbewerbsfähiger. Das gilt gleichermaßen für Südtirol, wo erstmals nach Jahren der Vollbeschäftigung 4,1 Prozent Arbeitslose gemeldet sind. Die Jugendarbeitslosigkeit schnellte sogar auf elf Prozent hinauf. In Nordtirol liegt die Arbeitslosenquote bei 4,7 Prozent. So gesehen benötigt es nicht nur kurz- und mittelfristige Beschäftigungsinitiativen, sondern nachhaltige Jobmotoren nördlich und südlich des Brenners.

Die Europaregion als europäischer Verbund bietet hier sicherlich Chancen, wenn endlich die Grenzen in den Köpfen abgebaut werden und die Region Tirol als grenzüberschreitende Landeseinheit begriffen wird. Mehrsprachigkeit, Zugänge zu den oberitalienischen oder den süddeutschen Märkten - all das könnte Tirol ausmachen. Aber denken wir nur an das Aus für den Direktzug von Lienz durch das Pustertal nach Innsbruck. Nicht einmal hier konnte die Europaregion die bürokratischen und finanziellen Hürden für eine intelligente Verkehrslösung auf der Schiene durch Tirol überwinden. Wenn Günther Platter ankündigt, dass die Entscheidungen in der Euregio schneller und flexibler getroffen werden sollen, dann müssen den Ankündigungen rasch Taten folgen.

Und Europa? Verkehr, Berglandwirtschaft oder Umwelt sind aus politischer Sicht für Tirol stets zentrale Themen in der Europäischen Union. Die Positionierung der Euregio als regionaler Wirtschafts- und Lebensraum, in dem 1,66 Millionen Menschen leben, wird dabei in den Hintergrund gedrängt oder schlicht vergessen.

