Karlheinz Töchterle: Junge Forscherinnen und Forscher sind Träger von Wissenschaft und Innovation

Wissenschafts- und Forschungsminister spricht beim Tirol-Tag in Alpbach u.a. zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Nachwuchsförderung

Alpbach (OTS) - Anlässlich des heutigen Tirol-Tages in Alpbach hat Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle den Stellenwert von Nachwuchsförderung betont. "Immer öfter sind es die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Dynamik und Innovation tragen. Daher ist es wichtig, diese für Wissenschaft zu begeistern und ihnen Entfaltungsmöglichkeiten für die Zukunft zu geben", so Töchterle. Neben dem ständigem Ausbau der Nachwuchsförderung, wie es das BMWF etwa mit den Doktoratskollegs oder diversen Stipendienprogrammen tut, müsse man den jungen Forscherinnen und Forschern auch Wertschätzung und Sicherheit entgegenbringen. Ein Instrument hierfür sind beispielsweise Qualifizierungsvereinbarungen. "Wer Exzellentes leistet, soll auch die notwendigen Rahmenbedingungen für eine wissenschaftliche Karriere erhalten. Außerdem müssen wir die Mobilität der Studierenden und Forschenden weiter fördern, damit sie die Möglichkeit haben, sich mit den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Welt auszutauschen", so der Bundesminister.

Der Wissenschaftsstandort Österreich und speziell Tirol ist besser, als manche Rankings oder Studien suggerieren. Gerade die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO sei ein Beleg für die Dynamik und Innovationskraft, die hier entsteht. "Tirol, Südtirol und Trentino sind dabei, die Chancen, die sich durch die enge historische Verzahnung ergeben haben, zu nutzen und in einen Wettbewerbsvorteil für den Forschungsstandort umzuwandeln", so der Bundesminister im Rahmen der Unterzeichnung eines gemeinsamen Abkommens der Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient, welches die akademische Zusammenarbeit aller drei Institutionen vertiefen soll.

Der Standort Tirol stand auch im Zentrum einer gemeinsamen Diskussion mit den Landeshauptleuten Günther Platter und Luis Durnwalder sowie dem Trentiner Landesrat Ugo Rossi zum Thema innovative Europaregion Tirol. "Eine Stärke Österreichs, die international noch zu wenig beachtet ist, liegt auch in unserem dualen Ausbildungssystem. Die Wertschätzung für handwerkliche Berufe vermisse ich manchmal bei jenen, die nach einer Voll-Akademisierung rufen", so Töchterle. Eine weitere besondere Stärke der EUREGIO sei zudem die Zweisprachigkeit, die man als Chance und nicht als Barriere sehen müsse. Nach der traditionellen Marende beendete der Wissenschaftsminister den offiziellen Teil des Tirol-Tages mit einem politischen Kamingespräch, organisiert von den Clubs Alpbach Tirol und Südtirol.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecher: Felix Lamezan-Salins

Tel.: +43 1 531 20 9027

felix.lamezan-salins @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at