SWV-Wien-Präsident Strobl: Soziale Absicherung von Eine-Person-Unternehmen weiter verbessern

SWV-Strobl fordert: Krankengeld ab dem 7. Tag und Streichung des 20-prozentigen SVA-Selbstbehalts

Wien (OTS) - Eine-Person-Unternehmen (EPU) haben in Österreich einen besonders hohen Stellenwert und sind für die wirtschaftliche Struktur des Landes sehr wichtig. "Dass die Stärkung von EPU besonders wichtig ist, zeigen allein die vielen neuen Unternehmensgründungen pro Jahr, vor allem von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Das heißt, wir schaffen und sichern damit auch Arbeitsplätze", betonte LAbg. GR Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien. Es brauche neben wirtschaftlicher Absicherung vor allem auch soziale Absicherung für diese Unternehmungen. Strobl verwies in diesem Zusammenhang auf die richtigen Forderungen von SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in der heutigen Ausgabe des "Kurier" u.a. mit der Streichung des 20-prozentigen Selbstbehalts und die Reduzierung der 43-Tage-Wartefrist auf das Krankengeld die soziale Absicherung weiter zu verbessern. ****

Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, Unfall oder durch eine Schwangerschaft dürfen in Österreich für niemanden ein Grund sein, um seine Existenz fürchten zu müssen. "Eine wichtige Maßnahmen zur sozialen Absicherung wäre daher, das Krankengeld früher auszuzahlen", sagte Strobl. Jetzt erfolgt dies erst nach 43 Tagen, "wünschenswert wäre nach 7 Tagen", so der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien. Auch, so Strobl, sei die Forderung von Staatssekretär Schieder nach der Abschaffung des 20-prozentigen Selbstbehaltes - eine Kernforderung des SWV - sehr erfreulich. Hier gelte es nun weiter, gemeinsam mit der SPÖ, für die Stärkung von Eine-Person-Unternehmen zu kämpfen.

Auch LAbg. GR Katharina Schinner, Vorsitzende des Jungen Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes unterstützt diese Forderungen: "Besonders für junge Unternehmerinnen und Unternehmer ist Unterstützung zu Beginn einer Unternehmensgründung besonders wichtig. Es gibt viele Firmen, die als EPU angefangen haben und heute mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Das heißt, wir schaffen und sichern mit der Unterstützung für Eine-Person-Unternehmen Arbeitsplätze", sagte Schinner.

