ÖVP-Sommertour – Michael Spindelegger in Wien

Wien, 18. August 2013 (ÖVP-PD) Die erste Zwischenbilanz der ÖVP-Sommertour kann sich sehen lassen: Hunderte Hände wurden geschüttelt, zahlreiche Gespräche geführt, Sorgen angehört und Themen diskutiert. Bereits sechs von neun Bundesländern wurden besucht, von Unterkärnten bis zum Waldviertel zig hundert Kilometer zurückgelegt: Michael Spindelegger ist seit Anfang August auf seiner diesjährigen ÖVP-Sommertour, um noch intensiver mit den Menschen zu diskutieren und zuzuhören. Bis Ende August werden alle Bundesländer bereist, vom Bodensee bis zum Neusiedler See neue Begegnungen gemacht und zahlreiche Betriebe sowie Organisationen besucht. "Viele sehen, dass die ÖVP eine kraftvolle Partei ist, die ihr Programm für die Zukunft dieses Landes verwirklichen kann. Wir stehen für mehr Arbeitsplätze und weniger Steuern. Mehr Wachstum und weniger Schulden. Mehr Freiheit und weniger Bürokratie. Oder einfacher gesagt: Mehr ÖVP und weniger SPÖ", betont Michael Spindelegger. ****

Morgen Montag, den 19. August, ist ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger in Wien unterwegs. Die Vertreter der Medien sind zu den folgenden Terminen der ÖVP-Sommertour recht herzlich eingeladen:

ZEIT: 10:00 Uhr

ORT: ÖVP-Wien, Rathausplatz 9, 1010 Wien

THEMA: Pressekonferenz mit LPO Mag. Manfred Juraczka und der Wiener Spitzenkandidatin WKW-Präsidentin Brigitte Jank

ZEIT: 11:30 Uhr

ORT: Naschmarkt, 1060 Wien

THEMA Besuch der Marktstände

ZEIT: 13:45 Uhr

ORT: Am Graben 21, 1010 Wien

THEMA: Betriebsbesuch Erste Bank

Im Rahmen der ÖVP-Sommertour bringen Michael Spindelegger und das ÖVP-Team den Bürgern die konkreten Ideen für die Zukunft dieses Landes näher. "Wir wollen sichtbar machen, was wir für Österreich erreichen wollen. Wie wir neue Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft von überbordender Bürokratie befreien und wie wir dafür Sorge tragen, dass den Menschen mehr netto vom brutto bleibt. Die Stimmung draußen gibt Zuversicht, dass wir auf die richtigen Themen setzen", so Spindelegger. "Wir stehen in einem starken Wettbewerb mit anderen Regionen Europas und der Welt. Daher brauchen wir: eine Entfesselung der Wirtschaft, eine Entlastung unserer Betriebe und eine Entbürokratisierung Österreichs sowie eine Entlastung für Mittelstand und Familien. Mit unserem Zukunftsprogramm schaffen wir neue Arbeitsplätze und Wohlstand für alle in Österreich", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger.

