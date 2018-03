Zwischenbilanz der FAIR-PLAY-TEAMS

Wien (OTS) - Seit Mai sind die Fair-Play-Teams wieder aktiv. Rund 50 geschulte MitarbeiterInnen sind auf Plätzen und in Parks in 17 Bezirken Wiens - vorrangig in den Abendstunden - unterwegs. Ihr Auftrag: mit ParknutzerInnen und AnrainerInnen Gespräche führen, um den respektvollen Umgang miteinander vor Ort zu unterstützen. Viele ParknutzerInnen kennen die Fair-Play-Teams bereits aus den Vorjahren, das macht das Kommunizieren und Finden von Lösungen natürlich leichter. Die aktuelle Zwischenbilanz lässt sich sehen.

Probleme vor Ort besprechen, Ideen umsetzen

Die große Stärke des Projektes ist der direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort. Die WienerInnen schätzen es, dass sich jemand für ihre Probleme interessiert und aktiv auf sie zugeht. Lösungen können am besten gemeinsam gefunden werden. Neben zwischenmenschlichen Konflikten kümmern sich die Fair-Play-Teams auch um Verbesserungsvorschläge für den Park und leiten diese an die Zuständigen weiter. Oft sind es auch nur "kleine" Veränderungen, die die Zufriedenheit mit dem Lebensumfeld steigern können. Zum Beispiel plagten sich Seniorinnen damit, einen Klappstuhl von Zuhause in die Hundezone des Parks mitzunehmen, da es dort keine Sitzmöglichkeit im Schatten gab. Durch Weiterleitung an die MA 42 - Wiener Stadtgärten -und deren rasche Reaktion konnte eine Tisch-Bank-Kombination im Schatten aufgestellt werden.

"Gartln" in Rudolfsheim-Fünfhaus und "frische Farbe" für einen Simmeringer Fußballplatz

Eine erfolgreiche Aktion am Kardinal-Rauscher-Platz ist die Bepflanzung und Pflege einer "Baumscheibe" zum gemeinsamen Gartln. Jeden Mittwoch um 14 Uhr trifft sich hier das Fair-Play-Team mit Menschen, die das kleine, nicht gepflasterte Erdreich rund um den Baum herum gemeinsam mit Blumen bepflanzen, Unkraut zupfen und gießen. Und die kreativen Ideen der Nutzer des Fußballplatzes in der Simmeringer Csokorgasse führten dazu, dass das Fair-Play-Team im Juli - ausgerüstet mit Farbe, Pinseln und Malertape - gemeinsam den jungen Sportlern neue Markierungen am Fußballplatz malte. Das Ergebnis ist bunt und fröhlich.

Mädchen-Park und "wiener spiel!straße"

Im 6. Bezirk dreht das Fair-Play-Team derzeit gemeinsam mit Mädchen ein Video, in dem diese "ihren" Park vorstellen. Zu sehen gibt es das Video dann am 20. September bei der "Langen Nacht der Jugend" im Hubert-Marischka-Park.

Spielen ist angesagt! Im 3., 5. und dem 9. Bezirk beteiligen sich die Fair-Play-Teams am Kinderevent "wiener spiel!straße". Auf diesen temporär für den Verkehr gesperrten Straßen motivieren sie die AnrainerInnen zum Mitmachen und erklären ihnen die Wichtigkeit von wohnnahen Bewegungs- und Spielmöglichkeiten für Kinder. In der Kleistgasse findet am 4. und am 20. September zwischen 14 und 17 Uhr eine "spiel!straße" statt. In der Servitengasse gibt es sie jeden Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr und in der Galileigasse jeden Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr, jeweils bis Ende September.

Durchs Reden kommen die Leute zusammen

Unter diesem Motto gibt es am 13. September zwei Gesprächsrunden mit den Fair-Play-Teams. Im Alfred-Grünwald-Park in Mariahilf wird von 13.30 bis 15.30 Uhr, im Meidlinger Wilhelmsdorferpark von 17 bis 19 Uhr über das Thema "Armut, Wohnen, Müll" diskutiert. Mitreden ist erwünscht!

