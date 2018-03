Ägyptischer Kirchenrat: Volk steht im Kampf gegen Terroristen

Seit Mittwoch in Ägypten 49 Kirchen beschädigt oder zerstört - Ökumenischer Rat appelliert an ägyptische Regierung und Armee, Ägypter zu beschützen und die Einheit des Landes zu verteidigen

Kairo, 18.08.13 (KAP) Das ägyptische Volk, "Christen und Muslime", steht im Kampf gegen "bewaffnete Terroristen", die Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude wie die neue Bibliothek von Alexandrien niederbrennen wollen. Das betont der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen in Ägypten, P. Beshouy Helmy, in einem Rundschreiben an Kirchenführer in aller Welt, das am Sonntag veröffentlicht wurde, wie die Stiftung "Pro Oriente" berichtet. Helmy unterstreicht den Wert der antiken Kirchen und Klöster Ägyptens für die Christen und die "Menschen guten Willens" in aller Welt. Der Ökumenische Rat habe an die ägyptische Regierung und die Armee appelliert, die Ägypter zu beschützen und die Einheit des Landes zu verteidigen. Helmy: "Armee und Polizei unterstützen das Volk in seinem Kampf gegen den systematischen Terrorismus".

Die Repräsentanten der christlichen Kirchen haben eine Liste der zwischen 14. und 17. August in Ägypten attackierten oder niedergebrannten 49 Kirchen und kirchlichen Institutionen erstellt. Die Liste wurde am Sonntag von der katholischen Nachrichtenagentur "AsiaNews" veröffentlicht. Demnach wurden von den Islamisten 30 koptisch-orthodoxe Kirchen, 14 katholische Gotteshäuser und Klöster sowie fünf evangelische Kirchen angegriffen oder zerstört. Dazu kommen noch die Büros der Bibelgesellschaft in Assiut und Fayyum und zahlreiche Geschäfte und Wohnungen von Christen, vor allem in den oberägyptischen Städten Minya und Luxor. Verteidigungsminister Abdelfattah al-Sisi hat inzwischen den Wiederaufbau aller zerstörten und die Restaurierung der beschädigten Kirchen angeordnet. Ingenieure und Architekten der Armee wurden dazu abgestellt.

Besondere Empörung hat bei den Kirchen in Ägypten die Tatsache ausgelöst, dass fanatische Islamisten am Freitag in der Provinz Minya - nach Angaben der zuständigen koptisch-orthodoxen Eparchie -nicht nur 17 Kirchen und christliche Institutionen angegriffen hatten, sondern auch drei weitere christliche Gotteshäuser besetzten, sie kurzerhand in Moscheen umwandelten und dort ihre Freitagsgebete abhielten. Christliche Geistliche unterschiedlicher Konfession haben in einer gemeinsamen Erklärung diese Vorgangsweise der Islamisten scharf verurteilt.

Mehr auf www.kathpress.at (forts. mgl.) gpu/

nnnn