FSG-Katzian: ÖVP soll Verunsicherung der ArbeitnehmerInnen beenden

Missbrauch von All-in-Verträgen eindämmen statt Lohndumping durch Flexibilisierung

Wien (OTS/FSG) - "Die ÖVP ändert derzeit im Stundentakt ihre Haltung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit und ist offenbar nicht in der Lage, auf den Punkt zu bringen, was ihr Anliegen ist. Faktum ist, dass viele Österreicherinnen und Österreich tatsächlich schon jetzt sehr flexibel und auch lange arbeiten. Statt nebulose Forderungen nach mehr Flexibilität genügt ein realistischer Blick auf die konkrete Arbeitssituation vieler Beschäftigter und man wird erkennen, wo ein tatsächlicher Handlungsbedarf besteht", so der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG). Wolfgang Katzian.

"Laut jüngst statistischen Daten ist bereits jeder fünfte Arbeitsvertrag ein All-In-Vertrag. Hier liegt ein massiver Missbrauch einer ursprünglich für Führungskräfte eingeführten Vertragsform vor. Dabei geht es nicht um Flexibilit ät, die den Beschäftigten Vorteile bringt, sondern um Lohnraub und Verlust von Lebensqualität. Die Flexibilisierungs- und Entfesselungsparolen der ÖVP gehen völlig an der Lebens-und Arbeitsrealität der Menschen vorbei. Wir stehen auch weiterhin nicht für gesetzliche Vorhaben im Bereich der Arbeitszeit zur Verfügung, die unterm Strich, auf eine reine Lohnkürzung hinauslaufen. Die inhaltlichen Positionierungen der ÖVP im Wahlkampf zeigen immer offensichtlicher, dass den Wünschen der Finanzlobbyisten und Millionäre mehr Augenmerk geschenkt wird, als jenen der ArbeitnehmerInnen", so Katzian.

