BZÖ-Bucher: Nationalbank: 55.000 Quadratmeter Luxussportanlage um 1,5 Promille vom Gehalt; Durchschnittspension 66.000 Euro

BZÖ fordert: Schluss mit den Nationalbank-Privilegien

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Josef Bucher fordert: "Schluss mit den Nationalbank Privilegien. Eine Freizeitanlage mit 55.000 Quadratmetern Fläche, Freibad, Laufbahn, Beachvolleyballanlage, Basketballplatz oder Schießstand um 1,5 Promille vom Lohn; Wo gibt es solche Privilegien bei einem zu 100 Prozent im Eigentum des Staates stehenden Unternehmen noch? 1,5 Promille bedeuten bei 5.000 Euro Einkommen genau lächerliche 7,5 Euro pro Monat, also den Tageseintritt in ein Schwimmbad. Das BZÖ verlangt den sofortigen Verkauf dieser Luxusanlage, die den Steuerzahler jährlich 300.000 Euro - also ein Einfamilienhaus - an Zuschüssen kostet. Die Österreicher sind nicht dafür da, Luxusanlagen für Privilegienbanker zu finanzieren."

Bucher kritisiert aber auch massiv die Luxuspensionen der Nationalbanker. Den 1.100 Aktiven stehen rund 1.300 Pensionisten gegenüber, die im Schnitt - von der Putzfrau bis zum Generaldirektor - unglaubliche 66.000 Euro Pension pro Jahr erhalten - keiner davon nach den ASVG. Das haben parlamentarische Anfragen des BZÖ ergeben. Der BZÖ-Chef verlangt eine Kürzung der Luxuspensionen um 15 Prozent, das sei der maximale Prozentsatz der vor den Höchstgerichten halte. "Hier muss alles versucht werden, um Gerechtigkeit wieder herzustellen".

Als dritten Punkt verlangt der Bündnischef eine Überprüfung der Nationalbank, warum es noch immer über 1.100 Mitarbeiter gebe, obwohl die Bank nur mehr ein de facto fremdgesteuerter Filialbetrieb der Europäischen Zentralbank EZB sei. "Es ist nicht die Aufgabe einer Notenbank ein offensichtliches Auffangbecken für rot-schwarze Günstlinge zu sein und aufgeblähte Strukturen die keiner mehr braucht, auf Kosten der Steuerzahler zu erhalten. Die Nationalbank ist ein warnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn SPÖ und ÖVP sich einen staatsnahen Betrieb aufteilen. Das BZÖ als liberale Wirtschaftspartei steht hier für das Prinzip Leistung und gegen nicht mehr zeitgemäße Privilegien", so Bucher, der abschließend ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter massiv dafür kritisiert, dass sie hier "als Eigentümervertreterin offenbar Beihilfe zur Steuergeldverschwendung leistet und weder willens noch fähig ist, diesen Privilegienstadl Nationalbank auszumisten".

