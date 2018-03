ÖGB-Foglar: Kürzere Arbeitszeiten schaffen Jobs, längere machen krank

Firmen sollen Überstunden korrekt bezahlen oder Strafe

Wien (OTS/ÖGB) - "Flexibilisierung der Arbeitszeiten kann nicht heißen, dass die Beschäftigten jederzeit bereit stehen, wenn die Unternehmen das brauchen, und das am Besten ohne zusätzliche Abgeltung", erteilt ÖGB-Präsident Erich Foglar neuerlichen Äußerungen nach Ausdehnung der täglichen Höchstarbeitszeit eine deutliche Abfuhr. "Bei den Arbeitszeiten, ihrer Einhaltung und korrekten Bezahlung liegt so vieles im Argen, darum muss sich die Regierung kümmern."

"Die Fakten sprechen eine klare Sprache", so Foglar. "2012 haben die heimischen Beschäftigten 300 Millionen Überstunden geleistet, 69 Millionen davon haben die Unternehmen nicht bezahlt - wie passt es in die Leistungsträgerlogik, dass Leistungen, die die ArbeitnehmerInnen erbracht haben, nicht bezahlt werden? Sogar Lehrlingen, jungen Menschen, die gerade ins Arbeitsleben einsteigen, werden Überstundenzuschläge nicht bezahlt - welchen Eindruck bekommen sie denn damit von den heimischen Betrieben? Beschäftigte im Handel und in der Gastronomie bekommen ihre Vor- und Nacharbeiten oft nicht bezahlt - das soll also die gewünschte Flexibilität sein? Im EU-Schnitt liegt die wöchentliche Arbeitszeit bei 38,1 Stunden, in Österreich bei 40,1 - wer ist hier also unflexibel?"

"Die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern erstreiten jedes Jahr Millionen Euro an Ansprüchen, die Firmen den Beschäftigten nicht bezahlt haben. Sehr viel davon sind gar nicht oder nicht korrekt abgegoltene Überstunden. Ich würde mir wünschen, dass sich der Vizekanzler und der Wirtschafsminister hier mehr engagieren, da geht es ums Geld der Menschen, um Einnahmen fürs Budget und für die Sozialversicherungen, und um Kaufkraft", fordert Foglar. "Das schadet dem Standort, und nicht kürzere, gesundheitsförderliche, familienfreundliche Arbeitszeiten, wie wir sie verlangen. Mit kürzeren Arbeitszeiten mehr Beschäftigung schaffen, das nutzt dem Standort und den Menschen. Ideen nach 12-Stunden-Tag gehören dahin, wo sie herkommen: ins Mittelalter."

Der ÖGB fordert:

- Arbeitgeber müssen einen Euro pro Überstunde einzahlen, je zur Hälfte an das AMS und ins Gesundheitssystem. Das Ziel: weniger Überstunden, mehr Geld für die Behebung gesundheitlicher Schäden. - Arbeitszeitverkürzung: Verkürzung der Normalarbeitszeit sowie der höchstzulässigen Tages- und Wochenarbeitszeit. Dabei müssen die Kaufkraft und damit der Lebensstandard der ArbeitnehmerInnen gesichert bleiben.

- Die sechste Urlaubswoche muss für alle ArbeitnehmerInnen leichter erreichbar sein - unabhängig davon, ob sie jahrelang in derselben Firma arbeiten.

- Ansprüche der ArbeitnehmerInnen verdoppeln, wenn Firmen Überstunden nicht auszahlen

