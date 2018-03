FPÖ-Darmann: SPÖ plant menschenverachtende politische Säuberungsaktion in der KABEG

Bis Jahresende sollten Mitarbeiter gefeuert werden

Klagenfurt (OTS) - "Die SPÖ plant nach der gerichtsanhängigen Entlassung der Vorständin Ines Manegold weitere rein parteipolitisch motivierte, menschenverachtende "Säuberungsaktionen" im Personal der Kabeg", teilt der Kärntner FPÖ-Spitzenkandidat für den Nationalrat NRAbg. Mag. Gernot Darmann mit. So sei in der anstehenden Sitzung des Aufsichtsrates laut SPÖ-internen Kreisen geplant, den Aufsichtsräten eine Tischvorlage als "Abschussliste" von Mitarbeitern vorzulegen, die nicht mehr ins jetzige rot-schwarze Regime der KABEG passen.

Für Darmann ist es unhaltbar, dass die SPÖ in ihrer politischen Abgehobenheit sowie offenkundigen Verantwortungslosigkeit gegenüber den Kärntner Krankenanstalten versuche, in der Führung der KABEG mit dem "roten Farbkübel" jedes Anzeichen positiv kritischer Mitarbeiter mit dem Manko eines fehlenden SPÖ-Parteibuches aus dem Weg zu räumen. Damit verlasse die SPÖ auch den Konsens, den man in der Gesundheits-und Spitalspolitik vereinbart habe. "Es ist jedenfalls traurig, dass sich manche Mitglieder des Aufsichtsrates zu politischen Marionetten der SPÖ machen lassen", meinte Darmann abschließend darauf verweisend, "Energie in der Kärntner Gesundheitspolitik besser zur Absicherung der Krankenhausstandorte in den Regionen einzusetzen, als menschenverachtende Parteibuchpolitik ohne Rücksicht auf das Unternehmenswohl zu betreiben".

