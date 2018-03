FPÖ-Darmann: Pacher missbraucht Wirtschaftskammer wieder für Wahlkampf

Kritisiert Probleme, die seine eigene Partei seit Jahren nicht löst

Klagenfurt (OTS) - "In Vorwahlzeiten wiederholt sich ein Bild. Der Präsident der Kärntner Wirtschaftskammer Franz Pacher setzt den Kammerapparat ein, um indirekt Wahlwerbung für die ÖVP zu betreiben. Dabei zeigt er in Pressekonferenzen und Offenen Briefen an Unternehmer Probleme auf und verschweigt dabei, dass seine Parteifreunde in Bund und Land diese verursacht bzw. nicht gelöst haben", kritisiert der Kärntner FPÖ-Spitzenkandidat für den Nationalrat NRAbg. Mag. Gernot Darmann.

"Wie oft will die ÖVP noch Wähler ködern, indem sie eine Entfesselung der Wirtschaft verspricht", fragt Darmann. Mit dem Slogan wirbt sie seit über zehn Jahren, aber kaum ist sie wieder in der Regierung passiere nichts. Pacher verschweige auch, dass in der Landesregierung VP-Vertreter für Wirtschaftsagenden zuständig waren, ohne dass sie Dinge, welche Pacher jetzt bemängelt, verbessert hätten.

Man könne jetzt schon darauf wetten, dass Pacher nach der NR-Wahl am 29. September all das, was er jetzt verlautbare, wieder aus den Augen verliert und erst wieder vor der nächsten Wahl hervorzaubere. "Es ist aber ärgerlich, dass er mit seiner pauschalen Kritik an Kärnten die Bonität des Landes gefährde. Wenn er es wirklich ernst meint, sollte er endlich mit VP-Landesrat Waldner die ÖVP-hausgemachten Bürokratieprobleme im Land besprechen. Oder hat auch Pacher längst den Glauben daran verloren, dass die Kärntner Linkskoalition etwas Konstruktives zustande bringt", fragt Darmann.

Pachers Standard-Ausrede der fehlenden Geldmittel im Land gingen ins Leere gehe, würde doch durch weniger Bürokratie auch Steuergeld eingespart. Eine Logik, die Pacher tatsächlich bis dato nicht verstanden haben dürfte, was einerseits irritierend, andererseits für die Kärntner Wirtschaft schockierend sein dürfte", so Darmann abschließend.

