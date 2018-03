ORF III mit Cornelius Obonya im "Festspielgespräch" und einem Doku-Montag mit Martin Luther King

Wien (OTS) - Cornelius Obonya ist der begehrteste Schauspieler der diesjährigen Salzburger Festspiele - und am Montag, dem 19. August 2013, um 19.45 Uhr zu Gast bei Barbara Rett im Rahmen der "Salzburger Festspielgespräche". Nach seinem erfolgreichen "Jedermann"-Debüt in der Inszenierung von Julian Crouch und Brian Mertes kann Cornelius Obonya in Salzburg kaum mehr über die Straße gehen, ohne angesprochen zu werden. Doch die Titelrolle in Hugo von Hoffmannsthals "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" bringt nicht nur Popularität, sie erfordert auch die Auseinandersetzung mit den Schattenseiten dieser Figur, mit Todesangst und versäumtem Leben und einen Umgang mit der eigenen neuen Popularität. Dazu kommt noch, dass Obonya mit dieser Rolle in die Fußstapfen seines Großvaters Attila Hörbiger schlüpft, der zu seiner Zeit ebenfalls als Jedermann am Domplatz zu sehen war. Als Sohn von Elisabeth Orth und Hannes Obonya hat er früh den Schauspielberuf vor Augen gehabt. Barbara Rett spricht mit ihm über seinen neuen Status als Salzburger Superstar, wie man es schafft, dabei halbwegs normal zu bleiben, das christliche Ende der neuen Inszenierung und wie er sich von seinem Vorgänger und Großvater Attila Hörbiger gute Energie holen kann.

Der Hauptabend blickt zurück in die 60er Jahre mit den ersten beiden Teilen der Reihe "Strände der Sixties". Der erste Teil "... und die Revolution Bardot" berichtet um 20.15 Uhr, wie Saint-Tropez praktisch über Nacht vom verschlafenen Fischerdorf zur Hauptstadt des französischen Glamour wurde. Das Dörfchen Saint-Tropez galt so lange als Geheimtipp, bis sich Brigitte Bardot dort ein Anwesen zulegte. Der zweite Teil "Surf forever" erzählt um 21.00 Uhr vom amerikanischen Surfer-Mekka Malibu und seinem Einfluss auf die Popkultur der 60er Jahre. Fortgesetzt wird die Reihe "Strände der Sixties" am Montag, dem 26. August.

Um 21.45 Uhr zeigt ORF III den ersten Teil der zweiteiligen Dokumentation "Dr. King, Bürgerrechtler", das politische Porträt des Bürgerrechtlers Martin Luther King von 1963 bis zu seiner Ermordung 1968. In dieser Zeit erlebte die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA ihren Höhepunkt, ebenso wie die politische Karriere Martin Luther Kings, der als führender Kopf der Bewegung gilt. Den zweiten Teil der Dokumentation zeigt ORF III am kommenden Montag.

Thematisch passend ist in ORF III im Anschluss der erste Teil der Dokumentation "Der lange Weg zur Freiheit: Die afroamerikanischen Patrioten" um 22.40 Uhr zu sehen. Anhand von Originaldokumenten zeichnet dieser Zweiteiler die wechselvolle Geschichte der schwarzen US-Soldaten nach und erzählt von ihren Träumen und Hoffnungen, Niederlagen und Heldentaten. Der zweite Teil folgt am kommenden Montag.

