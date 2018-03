TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Das richtige Argument", von Michaela Spirk-Paulmichl, Ausgabe vom 18. August 2013

"Das Leid der Kinder ist so groß, dass viele davor gerne die Augen verschließen."

Innsbruck (OTS) - Mit dem Tiroler Kinderschutz ist mehr als nur eine Einrichtung gefährdet.

Wenn es um die Finanzierung eines Projekts geht, dann wird oft nach den richtigen Argumenten gesucht. In den meisten Fällen geht es dabei wieder ums Geld bzw. um die Vermeidung künftiger Kosten. Stecken wir etwa in Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit genügend Geld in entsprechende Beschäftigungsprojekte, dann können Folgekosten erspart bleiben, deren Höhe unabsehbar ist. Das ist auch beim Kinderschutz nicht anders: Unterstützen wir Einrichtungen, die von Gewalt betroffene, schwerst traumatisierte Kinder auffangen, dann könnten Folgen ausbleiben, deren Ausmaß wiederum unabsehbar ist: Etwa dass Opfer sexueller Gewalt später selbst Täter werden, wie es tatsächlich oft passiert. Oder dass sie ihr Leben lang nicht mehr auf die Beine kommen, auf Hilfe angewiesen sein werden.

Es ist nötig, solche Überlegungen anzustellen. Doch in erster Linie muss es schlicht um rasche Unterstützung für die Betroffenen gehen, und das sind Jugendliche, Kinder, Babys. Junge Menschen, deren Leid groß ist. Oft so groß, dass viele davor gerne die Augen verschließen. Im Gegensatz zu den so genannten Prestigeprojekten im Land taugt das Thema auch nicht dazu, um politisch damit punkten zu können. Ein nettes Foto mit Politiker und einem missbrauchten Kind? Das will niemand sehen. Und das wohl nicht nur in einem Land, in dem die Familie als heilig gilt, auch wenn sie es gar nicht ist, denn jede andere Gruppierung hat eine stärkere Lobby.

Noch weniger Unterstützung haben nur noch die Kinder selbst, vor allem jene, die nicht auf ihre Eltern zählen können oder sogar vor ihnen geschützt werden müssen. Für sie gibt es keine heile Welt. Aber es gibt Menschen, die ihnen helfen können, mit der nötigen finanziellen Unterstützung. Es ist zynisch, dabei nur auf Spenden hoffen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610