ÖSTERREICH: Spindelegger will "12-Stunden-Tag" im Regierungsprogramm

Vizekanzler spricht sich in ÖSTERREICH für "Flexibilisierung" aus. Die SPÖ hält er für "retro"

Wien (OTS) - In einem Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntags-Ausgabe) spricht sich Vizekanzler Michael Spindelegger klar für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit mit einer 12-Stunden-Arbeitserlaubnis aus und befürwortet den Vorschlag seines Wirtschaftsministers.

Spindelegger im morgigen ÖSTERREICH: "Es geht in der ganzen Diskussion nicht darum, dass jeder 12 Stunden arbeiten muss, sondern nur darum, dass Firmen bei einzelnen Projekten bis zu 12 Stunden arbeiten dürfen, wenn der Betriebsrat dem zustimmt."

Spindelegger betont, dass Flexibilisierung der Arbeitszeit für die ÖVP ein zentrales Wahl-Anliegen sei. Spindelegger in ÖSTERREICH: "Wer sich gegen Flexibilisierung der Arbeitszeit wehrt, ist noch nicht angekommen in der modernen Wirtschaft. Ich bin entsetzt, dass Werner Faymann den Wahlkampf völlig retro führt. In Wahrheit hat nur der ÖGB Angst, dass er Macht verliert."

Spindelegger betont in ÖSTERREICH: "Die Möglichkeit zum 12-Stunden-Arbeitstag und unser Zeitwert-Konto werden wichtig für das kommende Regierungsprogramm."

