ÖSTERREICH: Spindelegger fordert EU-Sondersitzung zu Ägypten

Außenminister will Stopp der EU-Hilfen bis zu Neuwahl-Beschluss

Wien (OTS) - In einem Interview in der morgigen Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH spricht sich Außenminister Spindelegger für eine rasche Einberufung einer Sondersitzung aller EU-Außenminister zur Lage in Ägypten aus.

Spindelegger im morgigen ÖSTERREICH: "Ich habe soeben mit dem deutschen Außenminister Westerwelle vereinbart, dass wir schon zu Beginn dieser Woche eine Sondersitzung aller EU-Außenminister wollen. Dabei soll Europa aktiv werden, um Ägypten zur Rückkehr der Demokratoe zu bewegen."

Spindelegger spricht sich in ÖSTERREICH auch dafür aus, dass die EU verstärkt Druck auf Ägypten ausüben soll, um die Gewalt zu beenden. Spindelegger in ÖSTERREICH: "Es muss auch Druck geben. Die EU soll alle Hilfsgelder an Ägypten bis zur Einigung auf Neuwahlen und bis zu einem Ende der Gewaltwelle stoppen."

