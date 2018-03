"Lassen uns nicht beirren"

Team Stronach Wahlkampfauftakt am Freitag

Wien (OTS) - "Das ist doch stets die gleiche Nummer: Anpatzen, besudeln und schlecht machen - das ist eben der üble Stil so mancher Politiker und Kommentatoren in unserem Land", sagt Rouven Ertlschweiger, burgenländischer Spitzenkandidat des Team Stronach und zugleich Frank Stronachs Kommunikationschef -, und er kommentiert damit die jüngsten Attacken gegen eine neue und erfolgreiche politische Kraft in Österreich. "Diese Häme ertragen wir mit Gelassenheit, kommt sie doch mehrheitlich von Angehörigen des politischen Systems und von Berufspolitikern, die zeit ihres Lebens vom Steuertopf genascht haben und bloß Angst haben, von dort verdrängt zu werden. Wir schauen nach vorne - vor uns liegen noch große Aufgaben", so Ertlschweiger weiter. So starte das Team Stronach bereits am kommenden Freitagabend mit Volldampf in den Wahlkampf -beim offiziellen Auftakt in der Wiener Hofburg. "Zwei erfolgreiche Plakatkampagnen laufen bereits und eine weitere folgt noch, wie auch noch andere innovative Wahlkampfinstrumente eingesetzt werden, die Frank Stronach übrigens allesamt aus seiner privaten Tasche finanziert hat und nicht mit Steuergeld", so der burgenländische Parteiobmann. Und er fügt abschließend hinzu: "Wir lassen uns nicht beirren auf unserem Weg zu einem besseren Österreich - auch nicht durch Störfeuer aus den Logen der Macht. Wir verfolgen unsere Ziele mit Schwung, voller Energie und mit Tatendrang - und wir haben für die letzten 43 Tage noch die eine oder andere Überraschung im Talon!"

