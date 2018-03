BZÖ-Bucher, Widmann bei Freistädter Messe: Wer Große Koalition wählt, wählt die Belastung

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Josef Bucher besuchte heute gemeinsam mit BZÖ-Oberösterreich Spitzenkandidat Bündnissprecher Rainer Widmann die Freistädter Messe und hielt eine Rede im Festzelt vor hunderten Interessierten und Anhängern. Der BZÖ-Chef verlangte eine steuerliche Entlastung der Menschen und stellte sein neues BZÖ als modernes rechtsliberales Angebot an den Mittelstand vor. "SPÖ und ÖVP stehen für Stillstand und Belastung. Das BZÖ für Reformen und Entlastung. Das Leben muss gerade für den Mittelstand wieder leistbar werden. Unser Geld soll im Land bleiben und nicht sinnlos an die EU verschleudert werden. Arbeitnehmer und Unternehmer müssen endlich aus den Ketten der Verwaltung befreit werden. Wir als BZÖ sind die neuen Bürgerbefreier", so Bucher.

Widmann kritisierte in seiner Begrüßung massiv die Regierung, "die Stillstand und Belastung bedeutet. Wir haben in Österreich nach sieben Jahren rot-schwarz die höchste Arbeitslosigkeit, die höchsten Miet- und Wohnungspreise und dafür sinkende Realeinkommen. SPÖ und ÖVP leben nur mehr von sündteuren Plakaten und Inseraten auf Kosten der Steuerzahler, sind aber ansonsten ausgebrannt und ohne konkrete Ideen", so Widmann. Aber auch die übrigen Oppositionsparteien attackierte der Bündnissprecher: "Die FPÖ ist auf der Verliererstraße und hofft nur mehr auf die Nächstenliebe der Wähler; Beim Chaosteam Stronach ist der Chef jetzt kurz in Österreich und spätestens am 30. September wieder in Kanada und bei den Grünen wird alles teurer oder verboten, ausgenommen Drogen".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ