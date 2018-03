FP-Dobrilovic: Weltgemeinschaft muss in Ägypten die Christen schützen!

Dutzende Kopten ermordet, 26 Kirchen verwüstet, zahlreiche religiöse Einrichtungen zerstört

Wien (OTS/fpd) - Die christliche Minderheit scheint in Ägypten für die radikalen Islamisten zum Sündenbock zu werden. "Die Nachrichten, die uns erreichen, sind erschütternd", erklärt Konstantin Dobrilovic, Präsident der Christlich-Freiheitlichen Plattform (CFP), "und die Gewalt gegen die Kopten nimmt von Tag zu Tag in einem Ausmaß zu, dass man selbst einen Völkermord nicht mehr ausschließen kann." Die internationale Staatengemeinschaft habe die Pflicht einzugreifen. Dobrilovic: "Wer das Land führt und wer nicht, das mag eine ägyptische Angelegenheit sein, aber einen Genozid an unseren christlichen Glaubensbrüdern zu verhindern, ist ein Gebot der Menschlichkeit und deshalb Auftrag für alle Länder. Es sind wirtschaftliche und politische Sanktionen notwendig, die andauern, bis die Verfolgung der Christen in Ägypten eingestellt wird. Sollte die Lage aber noch weiter eskalieren, dann muss sich die UNO sogar ernstlich darüber Gedanken machen, ob nicht unter ihrem Kommando internationale Truppen die koptische Bevölkerung schützen sollen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798