Wien wächst - und die Jugendarbeit wächst mit

Der VJZ eröffnet Einrichtungen in neuen Stadtgebieten

Wien (OTS) - Im Auftrag der Stadt Wien verfolgt der Verein Wiener Jugendzentren (VJZ) städteplanerische und sozialräumliche Entwicklungen, um den Bedürfnissen und Anforderungen von Jugendlichen auch in neuen Stadtteilen nachkommen zu können. Dabei werden zukunftsweisende Maßnahmen entwickelt und gezielt umgesetzt.

- Jugendräume als Teil einer sozialen Infrastruktur, als Orte der Begegnung, der Kommunikation, Bildung und Erholung tragen zu sozialem Frieden, gesellschaftlicher Stabilität und Chancengleichheit bei

- Jugendarbeit im öffentlichen Raum stellt einen Zugang zu den Lebensräumen der Jugendlichen im neuen Stadtteil her und erreicht dabei eine breitere Zielgruppe

- Begleitung und Strukturierung von Aneignungsprozessen in der Phase der Neubesiedelung. Offene Jugendarbeit bewirkt damit, dass Jugendliche mit ihren altersspezifischen Ansprüchen Platz finden und fördert von Beginn an ein verständnis- und respektvolles Miteinander

- Vernetzung und Kooperation mit allen relevanten Einrichtungen im Gemeinwesen, um bespielweise Konflikte zu moderieren und u.a. das Sport- und Freizeitangebot zu optimieren

"Durch die vorausdenkende und planende Arbeit des Vereins Wiener Jugendzentren wird sichergestellt, dass Jugendliche schon bei der Entstehung neuer Stadtteile an den jeweiligen Standorten hochprofessionelle Unterstützung bekommen. Die Präsenz der Jugendzentren bewirkt außerdem, dass junge Menschen gleich von Beginn an ein Bewusstsein für die Angebote und Hilfestellungen bekommen und diese auch vermehrt annehmen", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Mit Förderungen der Stadt Wien und Unterstützung der Bezirke können von Herbst 2013 bis Ende 2014 vier zusätzliche Standorte der Jugendarbeit eröffnet werden.

aspern Seestadt

Das derzeit größte Stadtentwicklungsprojekt Wiens schafft einen umfassenden neuen Lebens- und Wohnraum, eine neue Raumstruktur, der es auch eine adäquate Sozialstruktur gegenüberzustellen gilt. Um schon von Anfang an für Jugendliche eine natürliche Aneignung dieses Areals zu fördern und somit das Fundament einer gesunden Sozialisierung zu schaffen, wird im Sommer 2013 eine Containerburg bestehend aus 8 Containern mit rund 120 m2 am ehemaligen Rollfeld in der aspern Seestadt aufgestellt und wird als Stützpunkt für die Mobile Jugendarbeit SEA (Stadlau, Essling, Aspern) genutzt werden. Diese bis zur Fertigstellung der Bauvorhaben temporäre Einrichtung gesellt sich dabei zu vor Ort etablierten Initiativen und Sozialprojekten an der Schnittstelle zwischen Stadtplanung, Landschaftsgestaltung und Arbeitsmarktpolitik.

Das Projekt wird auch von der STRABAG maßgeblich unterstützt. Geplante Eröffnung Mitte Oktober 2013 (optimal KW 42 14.-19.10.13).

Nordbahnhof

Mit dem neuen Jugendtreff Nordbahnhof in der Vorgartenstraße 116 bekommen die Jugendlichen von Beginn an einen fixen Standort mit rund 370 m2, ein Dach unter dem Kommunikation, Bildung, Sport und Spiel im betreuten Rahmen vereint werden. Die Schlüssel sind bereits übergeben, die Tore stehen somit offen für eine gut integrierte Zukunft der Jugend im neuen Wohngebiet.

Der neue Jugendtreff wird folgende Funktionen erfüllen können:

Offener Treffpunkt, Stützpunkt für Jugendarbeit im Öffentlichen Raum und Parkbetreuung im Bednar-Park. Geplante Eröffnung November 2013.

Stuwerviertel

Nach Abschluss der Schulsanierung wird das ehemalige Jugendzentrum Mex-Treff in 1020 Wien, Wehlistraße 178 wieder eröffnet und in Kooperation mit der Schule und anderen Vereinen und Initiativen des Stadtteils nachhaltig genutzt werden.

Außerdem wird der Mex-Treff mit seinen rund 500 m2 als Veranstaltungsstätte für Jugendliche des Stuwerviertels und des Nordbahnhofs zur Verfügung stehen und damit eine verbindende Funktion zwischen dem alten und neuen Stadtteil haben. Voraussichtliche Eröffnung Frühjahr 2014.

Hauptbahnhof

Rund um das Areal des bis 2015 fertiggestellten Hauptbahnhofs, der eine noch nie dagewesene Verkehrs-Drehscheibe in Wien darstellt, entsteht auf einer 59 Hektar großen Fläche ein komplett neues Stadtgebiet. Eine immense urbane Veränderung, die auch von Beginn an durch Jugendarbeit begleitet wird.

Der Jugendtreff Hauptbahnhof ist derzeit gemeinsam mit dem Bildungscampus in Bau und wird mit rund 200 m2 am Rande des Bildungscampus als betreuter Treffpunkt den neu hinzuziehenden aber auch den im angrenzenden Sonnwendviertel wohnenden Jugendlichen zur Verfügung stehen. Voraussichtliche Eröffnung Herbst 2014.

