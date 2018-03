BZÖ-Widmann: Grüne sind nur mehr Verbotspartei, außer bei Drogen

Wien (OTS) - "Die Grünen haben sich mittlerweile zu einer militanten Verbotspartei entwickelt. Glawischnig und ihre Öko-Puritaner wollen den Österreicherinnen und Österreichern vorschreiben was sie zu essen, zu denken oder wie sie zu leben haben. Die Grünenchefin regt sich ja mittlerweile nicht mehr nur über Zigarettenautomaten auf, nein, auch Kaugummiautomaten werden zum neuen grünen Feindbild. Das ist nur mehr absurd und abzulehnen. Das BZÖ als rechtsliberale Partei steht für die Freiheit des Einzelnen und ein selbstbestimmtes Leben. Wir kämpfen für Bürgerrechte und freie Entscheidung so zu leben wie man will", so Bündnisssprecher Rainer Widmann in Reaktion auf ein Interview der grünen Bundessprecherin Glawischnig im "profil".

Für Widmann ist auch unverständlich, dass die Grünen sich nur bei Drogen für mehr Freiheit aussprechen. "Fleisch ist schlecht, Zigarettenautomaten müssen verboten werden, aber Drogen - die so viele Schicksale und Familien auf dem Gewissen haben - sollen für die Grünen entkriminalisiert werden. Diese Gaga-Grünen sind für jeden verantwortungsbewussten Österreicher einfach nicht mehr wählbar, denn Drogen für unsere Kinder de facto freigeben zu wollen, ist ein Skandal", so Widmann.

