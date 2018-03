Rauch zu Darabos: Leseschwäche wird immer bedenklicher

Unternehmer und Arbeitgeber fordern mehr Flexibilität am Arbeitsplatz – ÖVP-Zeitwertkonto gibt Arbeitgebern und Arbeitnehmern bessere Planbarkeit

Wien, 17. August 2013 (ÖVP-PD) "Die Leseschwäche beim gescheiterten Verteidigungsminister nimmt immer bedenklichere Ausmaße an. Nicht nur, dass er nicht sinnerfassend lesen kann, nun kommen ihm seine eigenen Gedanken schon durcheinander. Ich empfehle dringend Nachhilfe", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Denn ein 12-Stunden-Arbeitstag sowie ein generelles Anheben der Maximalarbeitszeit steht weder im ÖVP-Programm, noch fordert die ÖVP das: "Ich erkläre es Flip-Flop-Bertl aber gerne noch einmal:

Hat ein Unternehmen eine gute Auftragslage, können die Arbeitnehmer mit dem Betriebsrat vereinbaren, mehr zu arbeiten. Stattdessen kann bei schwächerer Auftragslage mehr Freizeit in Anspruch genommen werden. Letzten Endes steht am Zeitwertkonto eine Null. Damit sichern wir längerfristig Arbeitsplätze und entlasten Unternehmen." Die SPÖ sollte endlich aufwachen, stellt Rauch klar, oder "Österreich den Tatkräftigen und Optimisten überlassen". ****

Die SPÖ verlegt sich lieber vermehrt aufs Panikmachen, hält dazu Rauch fest: "Denn anscheinend schaffen es die Genossen nicht, sich kurz Zeit zu nehmen und das ÖVP-Wahlprogramm genau zu lesen. Das ÖVP-Modell eines Zeitwertkontos gibt sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern eine bessere Planbarkeit. Der Arbeitnehmer kann Zeit ansparen, um sich – etwa in den Schulferien – verstärkt um seine Familie zu kümmern, der Arbeitgeber muss bei hoher Buchungslage keine Aufträge ablehnen. Langfristig werden so Arbeitsplätze gesichert. Das scheint den SPÖ-Wirtschafts-'Experten' aber noch nicht ganz klar zu sein", so Rauch, der betont: "Während die ÖVP ein Zukunftsprogramm vorgelegt hat, um Österreichs Wirtschaft zu entfesseln und 420.000 Arbeitsplätze zu schaffen, kann die SPÖ nur Panik schieben. Ich würde den Genossen daher empfehlen, die ÖVP-Konzepte in Zukunft genauer zu lesen, bevor sie zu hyperventilieren beginnen. Denn der Zick-Zack-Kurs findet nur in Darabos' wirren Gedanken statt."

