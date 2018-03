Androsch: Halbjahresbilanz der Schuldnerberatung Niederösterreich

Leichter Rückgang an Erstberatungen, Angebot weiterhin gut angenommen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Obgleich es einen Rückgang bei der Zahl der Erstberatungsgespräche gibt wird das Beratungsangebot der NÖ Schuldnerberatung weiterhin gut angenommen. 1.433 Personen suchten bis Ende Juni 2013 erstmals Kontakt, insgesamt betreute die Beratungseinrichtung des Landes Niederösterreich in den ersten sechs Monaten des Jahres 4.880 LandesbürgerInnen. Schuldnerberatung rechnet sich fünffach: Eine Studie hat ergeben, dass jeder in staatlich anerkannte Schuldnerberatung investierte Euro soziale und wirtschaftliche Wirkungen im Gegenwert von 5,3 Euro schafft. In Niederösterreich investieren wir im Jahr 2013 1,4 Millionen Euro in dieses wichtige Service", zieht NÖ Sozialreferent LR Maurice Androsch ein positive Arbeitsbilanz über die Beratungstätigkeit der NÖ Schuldnerberatung im ersten Halbjahr 2013. Im Bereich der Jugendprävention wurden bei insgesamt 82 Veranstaltungen in Schulen 1.831 SchülerInnen erreicht, bei 284 Sprechtagen wurden in den Bezirken Niederösterreichs vor allem interessierte Erwachsene betreut. Die Durchschnittsverschuldung fiel im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres von 81.360 Euro auf 73.300 Euro, die Schuldenregulierungsverfahren blieben mit 328 nahezu gleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Androsch: "Noch immer sind Arbeitslosigkeit und das damit verbundene gesunkene Einkommen, ehemalige Selbständigkeit, Wohnraumschaffung und Scheidung die Hauptursachen für Rückzahlungsschwierigkeiten bei Krediten. Ein zentraler Teil des Service der NÖ Schuldnerberatung ist jedenfalls die verstärkte Arbeit mit Jugendlichen. Das Entstehen von Überschuldung soll so früh wie möglich verhindert werden, der verantwortungsbewusste Umgang mit Geld soll so früh wie möglich -trotz aller Verführungen des Konsums - als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Die Workshops in Schulen sollen bei den Jugendlichen einen bewussten Umgang mit ihren Finanzen bewirken", so LR Androsch.

