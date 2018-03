Kraft: All-In-Verträge dürfen nicht zur Ausbeutung der MitarbeiterInnen führen

Managergehälter können nicht mit Löhnen von HandwerkerInnen und HandelsangestelltInnen gleichgesetzt werden

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Mit einer doch außerordentlichen Abgehobenheit spielt die ÖVP ihre Rolle als Lobbyistenpartei für Unternehmen und Konzerne im Zuge des aktuellen Nationalratswahlkampfes. All-In-Verträge, vor allem für die Manageretagen der Konzerne ins Leben gerufen, dürfen nicht zur Ausbeutung der unselbständig Beschäftigten führen, die von den noch immer bezahlten Höchstgagen der Manager in den Konzernen nur träumen können. Neben dem Anschlag auf die Frauen mit der Hinaufsetzung ihres Pensionsantrittsalters plant nun der ÖVP-Wirtschaftsfreundeskreis die schleichende Abschaffung von Überstundenabgeltungen und Zeitausgleichsansprüchen. Dazu kann es nur ein ganz klares NEIN geben", so der arbeitspolitische Sprecher der SPNÖ, LAbg. Günter Kraft.

"Perfide mutet auch an, wenn die ÖVP davon spricht, dass All-In-Verträge für die 'Entlastung' von Betrieben notwendig seien. Auf dem Rücken der Beschäftigten die Gewinne zu steigern und ihre Rechte einzuschränken ist wohl ein immer massiver um sich greifender 'Retro-Ruck' innerhalb der ÖVP. Wir brauchen keine stille Aushebelung von ArbeitnehmerInnenrechten, sondern eine klare Partnerschaft mit Rechten und Pflichten zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen - denn sonst gerät auch das Wirtschaftsschiff in Schieflage. Managergehälter können nicht mit Löhnen von HandewerkerInnen und HandelsangestelltInnen gleichgesetzt werden", so Kraft.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at