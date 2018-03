VSStÖ: Deutschland macht Schritt in Richtung Selbstbestimmung

Deutschland rückt vom strikten Zwei-Geschlechtersystem ab. Diesem Beispiel muss Österreich folgen.

Wien (OTS) - "In Deutschland wurde ein wichtiger erster Schritt zur Gleichstellung intersexueller Personen getan. Rechtlich gesehen ist diese Abkehr vom strikten Zwei-Geschlechter-Denken eine Revolution, an der auch Österreich teilnehmen sollte", so die VSStÖ-Vorsitzende Jessica Müller.

Diese juristische Revolution wurde durch das am 7. Mai 2013 durch den deutschen Bundestag verabschiedete Gesetz eingeläutet. Nunmehr muss im Geburtenregister kein Geschlecht eingetragen werden wenn das Kind nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Die Betroffenen können in Folge selbst entscheiden ob sie sich als Mann oder Frau eintragen lassen wollen oder nicht.

Bislang kannte das Recht nur zwei Geschlechter: Mann und Frau. In der Realität ist diese Unterscheidung allerdings nicht so einfach, denn es gibt viel Platz dazwischen und viele Menschen können oder wollen sich keinem der beiden zuordnen. "In Zukunft gilt es für alle eine dritte Wahlmöglichkeit zu schaffen, die sich nicht in das Zwei-Geschlechtersystem einordnen können oder wollen. Diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung sollte sowohl Intersexuellen als auch Transgender-Personen offen stehen", so Müller abschließend.

