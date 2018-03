Darabos: Spindeleggers Politik ein einziges Missverständnis

Zick-Zack-Kurs jetzt auch bei Arbeitszeit - Bei 12-Stunden-Arbeitstag 1 Mrd. Arbeitseinkommensverlust

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos verlangt von VP-Chef Spindelegger endlich Klarheit statt einen Zick-Zack-Kurs in so wichtigen politischen Bereichen wie der Arbeitszeit. "Zuerst will Spindelegger in seinem Programm 'Unternehmen Österreich 2025' die Maximalarbeitszeit erhöhen - auch sein Minister Mitterlehner hat bei der Vorstellung des ÖVP-Wahlprogramms eindeutig von einer Flexibilisierung der Arbeitszeit im Sinne einer höheren maximalen Tagesarbeitszeit gesprochen - und jetzt kommt seine Ministerin Mikl-Leitner, die von der Idee eigentlich nichts hält. Der ÖVP-Chef hat seine Partei offensichtlich nicht im Griff und hat keine Führungskompetenz", sagt Darabos am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Der VP-Obmann verunsichert mit seinem kontinuierlich unkontinuierlichen Vorgehen die Bürgerinnen und Bürger - ein unnötiges Manöver, nicht nur im Wahlkampf", betont Darabos. "Aber wie wir Spindelegger kennen, wird er die Arbeitszeiterhöhung unter dem Deckmantel der Flexibilisierung wieder einmal nur als 'Missverständnis' darstellen - die gesamte Politik Spindeleggers ist offenbar ein einziges Missverständnis. Unter Verlässlichkeit verstehen die Menschen etwas anderes."

Wird die maximale Arbeitszeit auf zwölf Stunden erhöht, verdienen die Menschen weniger, weil sie um ihre Überstundenzuschläge umfallen. "Sozialminister Hundstorfer hat errechnen lassen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - in Österreich gibt es 3,5 Millionen Beschäftigte - bei einem 12-Stunden-Tag um eine Milliarde Euro jährlich umfallen würden", sagt Darabos. "Eine Milliarde weniger Arbeitseinkommen, und die landet dann bei Banken und Kapital. Dazu bleibt uns nur eins zu sagen: Mit uns nicht", unterstrich der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Darabos erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Debatte über das Frauenpensionsalter, das Spindelegger in einem Interview mit den "Vorarlberger Nachrichten" vorzeitig anheben wollte, die Aussage wochenlang nicht zurückgezogen hat - und dann auf einmal von einer "Zeitungsente" sprach. (Schluss) bj/sc

