BZÖ-Bucher schlägt Fitnessbonus im Gesundheitssystem vor

300 Euro pro Jahr für jeden gesundheitsbewussten Versicherten

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Josef Bucher schlägt ein revolutionär einfaches Modell für die Zukunft der Krankenkassen vor: Mit dem BZÖ-Fitnessbonus erspart sich jeder Österreicher der sich aktiv um seine Gesundheit kümmert, 300 Euro pro Jahr an Sozialversicherung".

Faktum ist: Trotz hoher Investitionen sind die Österreicher deutlich ungesünder als andere Europäer. Laut OECD beträgt die Lebenserwartung hierzulande zwar 80,4 Jahre. Im Schnitt verleben die Österreicher davon aber nur 59,4 Jahre beschwerdefrei - um 1,3 Jahre weniger als im EU-Vergleich. "Wäre ich ein Schwede, würde ich nur 12 Jahre durch Krankheit verlieren. In Österreich sind es 21", sagt die SVA. Laut des vom Gesundheitsministerium präsentierten Ernährungsbericht 2012 sind außerdem bereits 40 Prozent der Erwachsenen übergewichtig.

Deshalb schlägt BZÖ-Chef Josef Bucher vor: "Die Krankenkasse muss zur Gesundheitskasse werden" Statt teurer Reparaturmedizin müsse ein Schwerpunkt auf die Prävention gelegt werden. Der Rechnungshof habe errechnet, dass ein Euro in der Prävention langfristig drei Euro für Behandlungskosten einspart. Gleichzeitig werde den Versicherten auch wieder verstärkt das Gefühl gegeben, dass sie für ihre Gesundheit verantwortlich sind und auch aktiv dafür arbeiten können, länger gesund zu bleiben. Die SVA habe es vorgezeigt und mit großem Erfolg eine Halbierung des Selbstbehalts für alle Versicherten eingeführt, die sich mit ihrem Arzt Gesundheitsziele festlegen und diese auch mit Erfolg verfolgen. Dieser Ansatz solle auch für die 5,7 Mio. Unselbständigen Versicherten (Gebietskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, Versicherung Eisenbahn und Bergbau, Beamte) eingeführt werden.

Der BZÖ-Chef erklärt die praktische Umsetzung folgendermaßen: "Für alle Versicherten, die sich mit ihrem Arzt Gesundheitsziele festlegen und diese erfolgreich verfolgen soll ein Bonus von 25 Euro pro Monat (300 Euro pro Jahr) eingeführt werden. Dieser Bonus wird den Versicherten von Dienstnehmer-Beitrag gutgeschrieben. Konkret könnte dieser Gesundheitscheck analog zum Mutter-Kind-Pass mittels Gesundheitspass erfolgen. Für Firmen, die ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, indem sie Vorsorgeuntersuchungen im Betrieb organisieren, sollen eine Reduktion der Dienstgeber-Beiträge im Ausmaß von 1 % der Krankenversicherungssumme (im Durchschnitt 3,5 % der Lohnsumme) lukrieren können".

Zu den kurzfristigen Kosten und langfristigen emnormen Ersparnis hat das BZÖ folgende Zahlen errechnet: Derzeit nehmen rund eine Million der unselbständig beschäftigten Österreicherinnen und Österreicher die Vorsorgeuntersuchung wahr. Geht man davon aus, dass bei der Einführung hauptsächlich diese Gruppe den Bonus lukrieren wird, so ergibt sich ein Betrag von 300 Mio. Euro Einnahmenentfall aufgrund von Bonuszahlungen. Diese Summe wird durch den Überhang in der Krankenversicherung der Unselbständigen zum größten Teil gedeckt. Sollte sich der Bonus wie gewünscht als großer Anreiz erweisen, so werden die Anlaufkosten bei rund 1 Milliarde Euro liegen. Kosten, die im Hinblick auf die reduzierten Folgekosten in wenigen Jahren amortisiert sind. In langer Sicht ergibt sich sogar ein volkswirtschaftlicher Gewinn; laut Rechnung des Rechnungshof eine Ersparnis von drei Milliarden Euro.

"Es ergibt sich eine win-win-Situation; Einerseits profitiert der Einzelne von mehr gesunden Jahren und erhöhter Lebenserwartung, andererseits profitiert das Gesundheitssystem, da Prävention billiger ist als Reparaturmedizin. Der BZÖ-Fitnessbonus ist ein einfaches, umsetzbares Mittel, um von einer Reparaturmedizin zu einer Gesundheitsvorsorge umzusteigen. Keine Verbote, sondern fördern und fordern. Das ist der liberale BZÖ-Weg", so Bucher.

