Hundstorfer fordert in der Arbeitszeitdebatte Klarheit von der ÖVP

Haben gut funktionierendes Arbeitszeitgesetz - Keine Lohnkürzungen durch die Hintertür

Wien (OTS/SK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer fordert Klarheit von ÖVP-Chef Spindelegger in der Arbeitszeitdebatte. Nachdem die ÖVP zuerst eine Ausweitung auf einen 12-Stunden-Arbeitstag propagiert habe, zeige sich nun auch die ÖVP-Innenministerin im Ö1-Morgenjournal nicht begeistert von diesem Vorschlag, der rein auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, so Hundstorfer am Samstag. "Der Zick-Zack-Kurs innerhalb der ÖVP muss beendet werden", betont Hundstorfer. ****

Der Sozialminister verwies auf das derzeit geltende Arbeitszeitgesetz, das bereits jetzt flexibel sei. Das Gesetz bietet viele Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu gestalten, sowohl auf Kollektivvertragsebene als auch auf der Ebene der Betriebsvereinbarungen - aber, so Hundstorfer: "Zu fairen Bedingungen und mit fairer Bezahlung". Ein 12-Stunden-Arbeitstag führe zu weniger Einkommen, mehr gesundheitlichen Beschwerden, mehr Krankheit und letztendlich zu mehr Invaliditätspensionen. Mehr als 300.000 Beschäftigte leiden schon heute aufgrund von langer Arbeitszeit an gesundheitlichen Problemen. Zudem würde das soziale Leben und das Familienleben erschwert und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Frage gestellt.

"Die ÖVP agiert immer mehr als reine Bankenpartei, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ihr anscheinend egal", schloss Hundstorfer. (Schluss) bj

