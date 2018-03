Schwarzenberg im "profil"-Interview: "SPÖ und ÖVP sind langweilig und mutlos"

Ex-Außenminister der Tschechischen Republik kritisiert Österreichs Regierung - Spindelegger "an Außen- und Europapolitik nicht wirklich interessiert"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" kritisiert Karel Schwarzenberg, der ehemalige Außenminister der Tschechischen Republik, die österreichische Regierung. "Von den Inhalten her sind Parteien wie SPÖ und ÖVP austauschbar geworden. Beide sind langweilig und mutlos", so Schwarzenberg. Niemand besitze mehr "die Courage, den Menschen die Wahrheit zu sagen, auch wenn dies mit Opfern verbunden ist." Sein Amtskollege Michael Spindelegger agiere bei EU-Räten "zurückhaltend" und lasse sich oft vertreten. "Ich glaube, dass Spindelegger an Außen- und Europapolitik nicht wirklich interessiert ist." Den österreichischen Politikern fehlten Visionen für die Zukunft des Landes. "Wenn jemand wie weiland Bruno Kreisky eine Vorstellung davon hat, was Österreich sein soll, dann kann man dieses Land durchaus mobilisieren", so Schwarzenberg im "profil"-Interview. Auch die FPÖ sei unter HC Strache "langweilig" geworden. "Haider hat wenigstens für Abwechslung mit einer ganz gut aufgeführten Show gesorgt. Aber jetzt zum x-ten mal gegen Ausländer zu hetzen, ist nicht mehr attraktiv."

