Korrektur: "Elefantenmensch" in Baumgasse erst am 22.8.

Richtigstellung der OTS 0015 vom 16. August 2013

Wien (OTS) - Auf Grund einer Fehlinformation des Organisators wurde als Termin der öffentlichen Aufführung des David Lynch-Filmes "Der Elefantenmensch" in der Baumgasse 80 (Gelände der "Arena Wien") irrtümlich Dienstag, 20. August, angegeben. Das Datum ist unrichtig. Die Freiluft-Vorführung des Dramas findet erst am Donnerstag, 22. August, statt. Alle sonstigen Angaben (Film-Beginn um 21.00 Uhr, Eintritt frei, u.a.) sind korrekt. Wir ersuchen um Berücksichtigung.

Der ebenfalls genannte Film "Happiness" wird wie angekündigt am Mittwoch, 21. August, auf dem "Arena Wien"-Areal in der Baumgasse 80 gezeigt. Auskünfte über den aktuellen Spielplan des "VOLXkinos" gibt der Verein "St. Balbach Art Produktion" unter den Rufnummern 0699/128 71 500 und 219 85 45/80, per E-Mail (office @ volxkino.at) sowie im Internet: www.volxkino.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at