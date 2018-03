Extra Toto (14.8.2013): Vierfachjackpot - es geht um 20.000 Euro

Soloelfer im Burgenland scheiterte an Österreich - Griechenland

Wien (OTS) - Bereits zum vierten Mal hintereinander gab es keinen Zwölfer bei Extra Toto, und somit geht es in der nächsten Runde um einen Vierfachjackpot. Im Zwölfer-Gewinnrang warten dabei rund 20.000 Euro.

Einem Spielteilnehmer aus dem Burgenland gelang - per Normalschein -der einzige Elfer der Runde, was ihm mehr als 2.700 Euro brachte. Gescheitert ist er ausgerechnet an Spiel 1, wo er mit einem Sieg Österreichs gegen Griechenland gerechnet hatte.

In der Torwette gelang es neuerlich niemandem, auch nur drei Ergebnisse richtig zu tippen, und so heißt es in beiden Rängen weiterhin Jackpot.

27. Extra Toto Runde vom 21./22. August 2013

1 Dinamo Zagreb - FK Austria Wien 2 Fenerbahce Istanbul - Arsenal London 3 PFC Ludogorets Rasgrad (BUL - FC Basel 4 Steaua Bukarest - Legia Warschau 5 SK Rapid Wien - FC Dila Gori (GEO) 6 Red Bull Salzburg - Schalgiris Wilna (LIT) 7 Estoril Praia (POR) - FC Pasching 8 Grasshoppers Zürich - AC Fiorentina 9 HNK Rijeka - VfB Stuttgart 10 FK Jablonec (CZE) - Betis Sevilla 11 Molde FK (NOR) - Rubin Kasan 12 Tromsö IL (NOR) - Besiktas Istanbul

Spiele 1 bis 4:UEFA Champions League, Play-off Hinspiele. Spiele 5 bis 12:UEFA Europa League, Play-off Hinspiele.

Annahmeschluss: Mittwoch, 21. August 2013, 18.30 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 26. Extra Toto Runde

4fachJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 14.604,10 - 20.000,- Euro warten 1 Elfer zu EUR 2.716,40 4 Zehner zu je EUR 679,10

Der richtige Tipp: 2 X 2 / 1 1 X / 1 1 X / X 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 3.176,40 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 796,37

Torwette-Resultate: 0:2 3:3 1:2 1:0

