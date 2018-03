ÖVP - T E R M I N E

(34. Woche vom 19. bis 25. August 2013)

MONTAG, 19. August 2013 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in Wien: 10:00 Pressekonferenz gemeinsam mit LPO StR Mag. Manfred Juraczka und der Wiener Spitzenkandidatin Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Brigitte Jank, zum Thema "Maßnahmen für leistbares Leben in Wien" (ÖVP Wien, Rathausplatz 9, 1010 Wien) BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour in Oberösterreich BM Dr. Maria Fekter beim Europäischen Forum (6236 Alpbach, bis 21.8.) 14:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Mustersanierung: Gesundheitseinrichtung Bad Schallerbach Vorreiter in Österreich" (Mehrzweckraum, EG, Gesundheitseinrichtung Bad Schallerbach, Rablstraße 7, 4701 Bad Schallerbach) 19:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt am Hüttenabend auf der Bischoferalm im Rahmen der Alpbacher Perspektiven- Gespräche teil (Außerbischofen 131, 6236 Alpbach) DIENSTAG, 20. August 2013 VK BM Dr. Michael Spindelegger ab 16:00 Uhr bei der ÖVP-Sommertour in Wien 10:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Eröffnung des Hauses der Familiengerichtshilfe Wien (Hintere Zollamtsstraße 19, 1030 Wien) BM Dr. Beatrix Karl nachmittags bei der ÖVP-Sommertour in Niederösterreich BM DI Nikolaus Berlakovich bei der ÖVP-Sommertour in Tirol StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in Oberösterreich BM StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in Salzburg: 12:00 Pressekonferenz gemeinsam mit LH Wilfried Haslauer anlässlich der Eröffnung des neuen Integrationszentrums und Welcome Desk Salzburg des ÖIF (Ernest-Thun-Straße 6, 5020 Salzburg) MITTWOCH, 21. August 2013 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in Oberösterreich BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark (Bezirk Leoben) 18:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Wirtschaftsbund-Sommertour in der Steiermark (Gasthaus Niederschöcklhof, Niederschöcklstraße 19a, 8044 Weinitzen) BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der ÖVP-Sommertour in Niederösterreich BM Dr. Maria Fekter nachmittags bei der ÖVP-Sommertour in Tirol BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ÖVP-Sommertour in Niederösterreich 10:30 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt beim Europäischen Forum am Schlusspanel: Perspektiven "The Future of Europe: A Grassroots Perspective" teil (Erwin-Schrödinger-Saal, Congress Centrum, 6236 Alpbach) BM StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 18:00 Pressekonferenz gemeinsam mit den ÖVP-Kandidatinnen und Kandidaten des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld für die NRW 2013: Bezirksbäuerin Maria Haas, GR Katharina Lang, Regionalleiterin der ÖVP-Frauen Tünde Gruber und JVP-LO Lukas Schnitzer (Buschenschank Breitenberger, 8221 Kaibing 71) DONNERSTAG, 22. August 2013 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in Vorarlberg und Tirol BM Dr. Maria Fekter bei der ÖVP-Sommertour in Tirol BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ÖVP-Sommertour in Oberösterreich BM DI Nikolaus Berlakovich bei der ÖVP-Sommertour im Burgenland BM StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in Kärnten FREITAG, 23. August 2013 VK BM Dr. Michael Spindelegger ab Mittag bei der ÖVP-Sommertour in Wien BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark BM DI Nikolaus Berlakovich bei der ÖVP-Sommertour im Burgenland 11:00 Pressekonferenz mit BR Gottfried Kneifel (OÖ), ÖVP- Föderalismussprecher und Vorsitzender der ÖVP- Bundesratsfraktion, Georg Keuschnigg (T), BR-Präs.a.D. und NRW-Kandidat, sowie BR Edgar Mayr (V), BR-Präs.a.D. und Vorsitzender des EU-Ausschusses des Bundesrates, zum Thema "Föderalismus heißt Demokratie und Bürgernähe! Bilanz und Ausblick der Zusammenarbeit Bund und Länder" (Medienraum der Tiroler Volkspartei, Fallmerayerstraße 4, 6020 Innsbruck) 12:30 BM Dr. Beatrix Karl beim "Steirertreffen" im Hotel Alpbacherhof (Alpbach 279, 6236 Alpbach) 15:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner besucht die 57. Niederösterreichischen Landeswasserdienstleistungsbewerbe des Landesfeuerwehrverbandes Niederösterreich (2293 Marchegg, March im Bereich des Zollwachedenkmals) BM StS Dr. Reinhold Lopatka und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 10:30 Bundesseniorenwallfahrt (Augustiner Chorherrenstift Vorau 1, 8250 Vorau) 11:30 Besichtigung Impulszentrum Vorau GmbH (8250 Vorau) 13:30 Wirtschaftsstammtisch mit den NRW-Kandidaten des Bezirkes Weiz (8160 Weiz) 15:30 Pressegespräch mit NRW-Kandidatin Maria Pein (Landhotel Restaurant Wippel, Gniebing 15, 8330 Feldbach) 18:30 Besuch 1. Liga-Match TSV Hartberg gegen SCR Altach (8230 Hartberg) SAMSTAG, 24. August 2013 BM StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark SONNTAG, 25. August 2013 09:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner besucht das Regimentstreffen der Schützenkompanien Zillertal 2013 (6271 Uderns, Tirol) 09:00 BM Dr. Maria Fekter beim Kirchgang und der Weihe einer Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr (6234 Brandenberg) 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an "90 Jahre Kroatenwallfahrt" teil (Basilika, 8630 Mariazell) BM Dr. Beatrix Karl beim Vier-Länder-Treffen der Justizminister der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich (Hotel Böglerhof, Dorf 133, 6236 Alpbach)

