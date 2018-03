Wachauer Volksfest startet am 22. August

115.000 Besucher vor zwei Jahren

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 22. August, wird um 18 Uhr im Stadtpark von Krems von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll das Wachauer Volksfest eröffnet, das immer in ungeraden Jahren über die Bühne geht und sich heuer - täglich ab 11 Uhr - bis Sonntag, 1. September, erstreckt. Im Zuge der Eröffnungsfeierlichkeiten wird es auch eine Feierstunde für Helfer beim jüngsten Hochwassereinsatz geben.

Das Wachauer Volksfest, das vor zwei Jahren von 115.000 Gästen besucht wurde, stellt auf Grund der Waren und Dienstleistungen von hunderten Betrieben aus Stadt und Region einen wichtigen Wirtschaftsimpuls dar. Inklusive der über 100 Aussteller, Anbieter und Betriebe auf der Hausbaumesse vom 29. August bis 1. September (jeweils von 10 bis 18 Uhr) ergibt sich ein Wirtschaftsimpuls von rund zwei Millionen Euro innerhalb nur eines Monats.

Der erste Festtag (Donnerstag, 22. August) ist traditionell der "Tag der Kremser", an dem alle freien Eintritt haben. Tags darauf, am Freitag, 23. August, ist wiederum "St. Pöltner Tag", an dem besonders viele Gäste aus der Landeshauptstadt erwartet werden. Am Samstag, 24. August, steigt dann im Sepp-Doll-Stadion ein musikalisch untermaltes Groß-Feuerwerk. Ein beliebter Fixpunkt ist auch der Kindernachmittag am Dienstag, 27. August, bei dem Kinder bis 50 Prozent Ermäßigung genießen.

Das Musikprogramm des Wachauer Volksfestes kooperiert mit der drei Wochen nach Festende stattfindenden "Starnacht aus der Wachau" und lässt Petra Frey, Willi Gabalier, The Monroes, Los Hermanos, The Meatballs, The Unterlagsreben, die Mika Stokkinen Band, New Orleans Dixieland u. a. zwischen Springbrunnen und Pavillon für Stimmung sorgen. Kulinarisch ergänzt wird das Angebot durch einen Gastronomie-Mix aus Krems und verschiedenen anderen Landesteilen, Produkte aus den vier Weinregionen Wachau, Kremstal, Kamptal und Traisental etc.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02732/820 00-50, Mag.(FH) Claudia Altrichter, e-mail claudia.altrichter @ lwmedia.at und www.wachauervolksfest.at.

