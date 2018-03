Nicht schon wieder Socken! Mit Hotelgutscheinen Auszeit vom Alltag verschenken

Köln (ots) - Attraktive Arrangements bei rund 800 ausgewählten Partnerhotels in 26 Ländern - Außergewöhnliches Präsent mit großem Überraschungsfaktor

Ob für den Partner, gute Freunde oder die Familie, ob zum Jahrestag, zum Geburtstag oder einfach nur so - Gelegenheiten für Geschenke gibt es viele. Das passende Präsent zu finden ist jedoch meist eine echte Herausforderung. Schließlich zeugen Socken, Krawatten oder Blumensträuße nicht gerade von besonderem Einfallsreichtum. Eine weitaus originellere Geschenkidee mit großem Überraschungsfaktor ist hingegen ein Hotelgutschein für einen spontanen Kurzurlaub zu zweit. Denn wer freut sich nicht über eine gemeinsame Auszeit vom Alltag? Einfach einen Übernachtungsgutschein für das Wunsch-Hotel im Internet oder per Telefon bestellen und zu einem frei wählbaren Termin direkt bei dem Hotel einlösen.

Besonders günstige Angebote für zahlreiche attraktive Hotel-Arrangements bei rund 800 geprüften Partnerhotels in 26 Ländern findet man etwa bei ANIMOD, einem der führenden Anbieter von Hotelgutscheinen. Vom entspannten Wellness-Wochenende im Fünf-Sterne-Hotel bis hin zum aufregenden Shopping-Trip in eine europäische Szene-Metropole wie London oder Paris - der Hotelspezialist hat garantiert das passende Urlaubsgeschenk für jeden Geschmack im Angebot. Bestellt wird ganz bequem im Online-Shop oder per Telefon.

Urlaub ohne Terminkonflikte: Reisezeiten können flexibel geplant werden

Und das Beste: Die frei übertragbaren Hotelgutscheine sind bis zu drei Jahre gültig und nicht an ein bestimmtes Reisedatum gebunden. Die verbindliche Buchung erfolgt erst in direkter Absprache mit dem jeweiligen Hotel. So kann die geschenkte Auszeit vom Alltag vollkommen flexibel geplant werden. Noch mehr Flexibilität bieten die ebenfalls beim Hotelspezialisten erhältlichen Wertgutscheine: Hier kann der Gutscheinbetrag frei bestimmt werden und weder das Datum noch das Reiseziel sind vorgegeben. Eine außergewöhnliche Geschenkidee zu jedem Anlass - wer jetzt noch Socken schenkt, ist selber schuld.

Weitere Informationen im Internet unter www.animod.de

