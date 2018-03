Erektionsprobleme: Neue Therapie wirkt besser als Viagra

Zürich/Ravensburg (ots) - In der Aufregung um billige Viagra-Generika geht vergessen, dass es eine noch günstigere und sogar wirksamere Methode gegen Erektionsprobleme gibt:

Beckenbodenübungen, die den Penismuskel stärken. Orgawell® bietet die im deutschsprachigen Raum einzige Beckenboden-DVD für Männer an.

Die Orgawell®-Therapie (http://www.orgawell.ch) zeigt, wie Männer ihre Potenzmuskeln im Beckenboden stärken können. Diese umschliessen den Penis und geben ihm Kraft. Studien zeigen, dass Beckenbodenübungen, wie Orgawell® sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbietet, sogar besser wirken als Viagra. Urologen der Kölner Universitätsklinik haben in einer Studie nachgewiesen: Die Therapie verbessert bei 80% von 124 impotenten Männern die Erektion -mehr als Viagra (74%). Praktisch gleiche Resultate liefern Wissenschaftler der West-England Universität in Bristol. Die im "British Journal of General Practice" veröffentlichte Studie mit 55 Männern zeigt, dass bei 75 Prozent der Männer die Erektion nachweislich verbessert wird. Beckenboden-Übungen seien deshalb eine «effektive» Alternative zu Medikamenten wie Viagra.

"Die Potenzmuskeln rund um den Penis sind bei den meisten Männern vernachlässigt und müssen gekräftigt werden", erklärt der Urologe Karl-Heinz von Kellenbach, Chefarzt des Zentrums für Urologie und Andrologie der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Von Kellenbach empfiehlt ORGAWELL®, denn: "Der Penis wird dadurch besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt, die Erektion verbessert sich", sagt er.

Mit der Orgawell®-Therapie, entwickelt zusammen mit Ärzten und einem ausgebildeten Beckenboden-Trainer, ist erstmals ein Übungs-Video für Männer auf DVD und als Download erhältlich, zusätzlich auch mit Handbuch (www.orga-shop.com/ORGAWELL-Therapie-mit-Handbuch). Jeder Mann mit Erektionsproblemen kann die 20-Minuten-Therapie zu Hause durchführen.

Diese hilft auch bei Inkontinenz nach einer Prostata-Operation. Teile der Beckenboden-Muskeln und Nervenstrukturen sind verletzt oder gar nicht mehr da. ORGAWELL® aktiviert diese Muskeln, baut sie wieder auf und kräftigt sie. Urologen bestätigen: Die Inkontinenz verschwindet vollständig in über 90 Prozent der Fälle.

